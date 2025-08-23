Analisi della diretta Torino Napoli, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni e possibili esito finale

DIRETTA TORINO NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente è arrivato il momento della diretta Torino Napoli Primavera, partita che era mancata nelle ultime due stagioni perché i partenopei erano nel campionato 2, e che in generale negli ultimi anni ha visto pochi pareggi. Due curiosamente nel 2022, anche se in stagioni diverse, sempre per 1-1; per il resto si contano quattro vittorie per parte e dunque un buon equilibrio, il Torino ha sbancato il campo del Napoli nell’ultima uscita (aprile 2023) ma per la vittoria casalinga più recente bisogna tornare al pirotecnico 5-2 dell’aprile 2019, epoca dominante per i giovani granata almeno nei confronti dei pari età partenopei.

Reti di Nicola Rauti, Luca Petrungaro, Nicolò De Angelis, Ben Lhassine Kone e ancora Rauti, per il Napoli invece doppietta di Gianluca Gaetano che era ancora una stellina in divenire, e poi non ha del tutto raccolto quanto seminato in Primavera. L’ultima vittoria esterna degli azzurri è del novembre 2021, Daniel Hysaj e Giuseppe Ambrosino i marcatori con temporaneo pareggio di Andrei Anton. Dopo due anni queste due squadre tornano a incrociarsi nel massimo campionato e noi speriamo innanzitutto di assistere a una bella partita, siamo pronti a seguirla insieme perché la diretta Torino Napoli Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta streaming video Torino Napoli, come seguire la partita

La diretta Torino Napoli del Campionato Primavera andrà in scena alle 11.00 e potrà essere seguito senza troppe difficoltà da tutti gli interessati grazie al servizio offerto da Sportitalia che al canale 60 del digitale terrestre manda in chiaro tutte le partite della competizione, oltre che in streaming sul suo sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente televisiva Sportitalia.

Partenopei alla ricerca della seconda vittoria

Tra le prime partite della seconda giornata del Campionato Primavera andrà in scena la diretta Torino Napoli, una sfida inedita visto che la squadra partenopea nella scorsa stagione militava in una categoria inferiore, i granata arrivano alla partita dopo una sconfitta all’esordio sul campo della Fiorentina per 2-0 dove sono stati anche obbligati a terminare la gara con un uomo in meno.

I partenopei invece non hanno sbagliato all’esordio nel nuovo campionato offrendo una buona prestazione nella partita che ha aperto la competizione e che gli ha permesso di ottenere i primi 3 punti grazie alla vittoria per 1-0 contro il Cagliari tra le mura amiche.

Torino Napoli, le probabili scelte dei tecnici

La squadra che Christian Fioratti, allenatore granata, manderà in campo per la diretta Torino Napoli sarà diverse rispetto a quella scelta all’esordio nel Campionato Primavera con l’intenzione di dare una svolta e cercare di ottenere i 3 punti, il 4-2-3-1 quindi vedrà Siviero tra i pali, Barranco e Bonacina i terzini con Desole e Kugyela come centrali, Olinga e Sabone i mediani, Carvalho, Polikratis gli esterni offensivi con Perciun trequartista alle spalle di Gabellini.

Per Dario Rocco invece le scelte ricalcheranno quelle fatte nella prima partita e quindi 4-2-3-1 con Pugliese come portiere, Garofalo, De Luca, Gambardella e Colella i difensori, Cimmaruta e De Chiara i centrocampisti, Smeraldi, Borriello ed Esposito i trequartisti e Raggioli unico attaccante.

Torino Napoli, possibile esito finale

Ad essere favoriti per la vittoria finale nella diretta Torino Napoli del Campionato Primavera sono senza dubbio gli ospiti visto che partono da una vittoria ottenuta nella prima uscita stagione che, anche se ottenuta negli ultimi minuti di gara, ha dato grande carica e convinzione alla squadra e all’ambiente che si approcciava alla nuova categoria. Dall’altra parte i granata avranno il pubblico a favore che li spingerà a cercare fino all’ultimo secondo la vittoria per riscattare la brutta prestazione della prima partita stagionale e riuscire a guadagnarsi i primi punti.