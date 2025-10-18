Diretta Torino Napoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata di Serie A.

DIRETTA TORINO NAPOLI (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA SIMEONE!

Spinazzola in mezzo, libera Nkounkou. Gilmour per De Bruyne che calcia e non trova la porta per un soffio. Palla deviata, deviazione decisiva in angolo. Di Lorenzo in mezzo, si salva il Toro. Napoli che sta alzando il ritmo. Simeone! La sblocca il Torino! Rimpallo fortuito, la sfera arriva in area, l’ex del match supera anche Milinkovic Savic e deposita in rete. Nell’occasione del gol errore di Gilmour. Simeone per Pedersen, esce male Milinkovic Savic, l’esterno spara alto. Palla dentro per Lucca che arriva in scivolata ma non trova la porta. Lancio di Spinazzola che aggancia, Israel in seconda battuta lo chiude. Errore di Casadei, punizione per il Napoli da buona posizione. Neres alto, termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA TORINO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Torino Napoli sarà in tv, ma solo su DAZN1 che trovate al numero 214 del bouquet satellitare; sarà sempre questa piattaforma a garantire ai suoi abbonati la diretta streaming video.

PALO DI VLASIC!

Inizia il match tra Torino e Napoli! Napoli subito in pressione alta. Vlasic in mezzo, libera di testa Juan Jesus. Juan Jesus commette fallo su Casadei e viene ammonito. Lucca prova a ripartire, grande ripiegamento di Pedersen. Bella giocata di Neres, Nkounkou mette in angolo. Neres in mezzo, Israel esce e blocca. Vlasic trova lo spazio per calciare, da fuori area trova il palo! Lucca prende un colpo fuori area, punizione per il Napoli. De Bruyne calcia centrale. (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa dire ancora della diretta Torino Napoli che sta per prendere il via? Sicuramente, come abbiamo già ricordato, che è comunque una partita speciale per Marco Baroni, perché nel 1989 il Lecce lo aveva venduto al Napoli e lui è riuscito a segnare due gol importantissimi per la storia partenopea, il primo il numero 3000 in assoluto, contro il Bologna, e il secondo che ha consegnato lo scudetto numero due (in tre stagioni) festeggiato nella partita contro la Lazio.

Baroni poi ha giocato nel Napoli anche la stagione seguente, ma qui purtroppo le cose sono andate diversamente, e di lui si ricorda un errore. Vale a dire, quello dal dischetto nella serie dei rigori contro lo Spartak Mosca, in Coppa dei Campioni: erano gli ottavi di finale, nessun gol in due partite e, dopo le reti di Ciro Ferrara e Massimo Mauro, Baroni aveva sbagliato rendendo anche vano il successivo centro di Diego Armando Maradona.

I ricordi però devono essere accantonati perché è arrivato il momento di giocare: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Torino Napoli comincia! TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. Allenatore: Conte. (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRO TEST PER CONTE!

Con la diretta Torino Napoli siamo in campo allo stadio Olimpico della città piemontese, alle ore 18:00 di sabato 18 ottobre: tornano le grandi emozioni del campionato di Serie A 2025-2026 con la settima giornata, i partenopei primi in classifica (in compagnia della Roma) cercano conferme contro una rivale in difficoltà.

È un Napoli che ha battuto il Genoa prima della sosta, ma ancora una volta ha pagato dazio agli infortuni: l’anno scorso Antonio Conte aveva sopperito alle assenze e alla cessione di Kvaratskhelia a gennaio, oggi il suo Napoli dà la sensazione di essere ancora più completo ma a rispondere dovrà essere il campo.

Il quale per quanto riguarda il Torino racconta di una squadra in difficoltà, a volte anche sfortunata (basti pensare al modo in cui ha pareggiato contro la Lazio) ma che fa fatica difensivamente e segna poco, nonostante abbia un pacchetto offensivo che potrebbe anche valere le posizioni europee.

Con un gol Marco Baroni aveva regalato il secondo scudetto ai partenopei, oggi nella diretta Torino Napoli potrebbe anche giocarsi la panchina e allora è davvero tutto apparecchiato perché questa partita prenda il via, noi prima dobbiamo valutare le probabili formazioni al Grande Torino.

TORINO NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Continua a procedere per tentativi Baroni, che per la diretta Torino Napoli sembra intenzionato a schierare il 4-3-2-1: Vlasic e Ngonge si staccano dalla zona mediana e si piazzano alle spalle dell’ex Giovanni Simeone che rimane favorito come prima punta, in mezzo al campo vengono confermati Asllani (il playmaker) e Casadei mentre la seconda mezzala dovrebbe essere Tamèze, il ritorno alla difesa a tre porta Lazaro a fare il terzino sinistro mentre sull’altro versante se la giocano Pedersen e Nkounkou, come sempre poi Saul Coco e Maripan sono i due centrali a protezione del portiere Israel.

Conte si presenta alla partita senza Rrahmani e Romelu Lukaku cui si è aggiunto Lobotka, Politano in forte dubbio così come Buongiorno (altro grande ex): Juan Jesus di nuovo pronto ad affiancare Beukema, Vanja Milinkovic-Savic vuole giocare contro la sua vecchia squadra ma Meret lo può riscavalcare, Di Lorenzo e Spinazzola (o Mathias Olivera) fanno sulle fasce mentre Gilmour, come già nella passata stagione, è il vice-Lobotka e dunque sarà davanti alla difesa, avendo in Zambo Anguissa e De Bruyne i due calciatori davanti a lui con David Neres e McTominay esterni, in attacco ovviamente c’è Hojlund.

PRONOSTICO E QUOTE TORINO NAPOLI

Sono chiaramente i partenopei a essere favoriti nella diretta Torino Napoli, la conferma arriva dai bookmaker con la Snai che ha quotato 1,75 volte la giocata il segno 2 per la vittoria della squadra di Conte, mentre il segno 1 che regola l’affermazione dei granata vi consentirebbe di guadagnare 5,25 volte quello che avrete messo sul piatto e l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la posta in palio sulla partita.