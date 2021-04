Diretta Torino Napoli/ Streaming video tv: è un bivio per due (Serie A)

DIRETTA TORINO NAPOLI: PUNTI CHAMPIONS E SALVEZZA!

Torino Napoli, in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese alle ore 18.30 di stasera, lunedì 26 aprile 2021, si gioca come uno dei due posticipi del lunedì di questa lunghissima trentatreesima giornata di Serie A che ha ancora moltissimo da dirci, a cominciare proprio dalla diretta di Torino Napoli, una partita che potrebbe essere fondamentale per gli obiettivi sia dei granata di Davide Nicola sia per quelli degli azzurri di Gennaro Gattuso.

Il Torino arriva dal pareggio a Bologna nel turno infrasettimanale e più in generale da una serie di risultati positivi che tuttavia non danno ancora alcuna certezza in ottica salvezza, dunque anche oggi contro un avversario difficile i granata dovranno andare a caccia di punti. Dal canto suo, il Napoli non può fermarsi sul più bello: dopo la travolgente vittoria contro la Lazio di giovedì sera il quarto posto è davvero ad un passo e bisogna fare altri punti pesanti per avvicinare sempre di più la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Che cosa succederà in Torino Napoli?

DIRETTA TORINO NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Napoli sarà visibile in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Esaminando anche le probabili formazioni di Torino Napoli, una citazione va fatta per il portiere granata Sirigu che, guarito dal Covid, tornerà tra i pali della porta del Torino. Davanti a lui sembrano essere certi due terzi della retroguardia di Davide Nicola, cioè Izzo e Bremer, mentre si profila un ballottaggio tra Nkoulou e Lyanco per completare il reparto. Bisogna poi capire se il modulo sarà il 3-4-1-2 oppure il 3-5-2: nel primo caso sarà titolare Lukic, altrimenti Verdi. Non sembrano invece in discussione Singo esterno destro, Mandragora e Rincon nel cuore della mediana; a sinistra Nicola sceglierà tra Ansaldi e Murru. Infine, nel tandem d’attacco capitan Belotti sarà affiancato da uno tra Sanabria e Zaza. Gennaro Gattuso ha problemi in difesa, causa condizioni fisiche di Ospina e squalifica di Manolas. Di conseguenza in porta ci sarà Meret mentre ad affiancare Koulibaly nella coppia centrale ci sarà uno tra Rrahmani e Maksimovic; Di Lorenzo terzino destro, a sinistra ballottaggio Hysaj-Mario Rui. In mediana Fabian Ruiz e Demme sono favoriti per la cerniera di centrocampo, mentre in attacco per Gattuso ci saranno altri due ballottaggi frequenti, cioè Politano-Lozano a destra e Mertens-Osimhen come prima punta, con Zielinski trequartista centrale ed Insigne a sinistra che dovrebbero invece avere un posto garantito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Torino Napoli, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti partenopei sono favoriti e il segno 1 è infatti quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 sul segno X in caso naturalmente di pareggio ed infine a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1, che è la quotazione in caso di successo del Torino.



