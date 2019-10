Diretta Torino Napoli/ Streaming video tv: Mazzarri, il grande ex (Serie A)

Torino Napoli, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, si gioca alle ore 18.00 e sarà sicuramente una delle partite più affascinanti della settima giornata di Serie A, per la grande tradizione delle due squadre ma anche per l’importanza della posta in palio. Torino Napoli vedrà i granata del grande ex Walter Mazzarri alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di Parma che ha bloccato il Torino a quota nove punti in classifica e dunque in quella sorta di limbo di metà classifica che però non è sufficiente per le ambizioni del Torino versione 2019-2020. D’altro canto anche il Napoli di Carlo Ancelotti non sta ancora convincendo del tutto: domenica scorsa in campionato una sofferta vittoria casalinga contro il Brescia, in Champions League un pareggio non esaltante a Genk e in generale troppa fatica a capitalizzare quanto si produce (vedi partita contro il Cagliari). Se si vuole puntare allo scudetto, serve qualcosa in più, da sfoderare già oggi in questa ostica trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv di Torino Napoli, ecco che l’appuntamento sarà in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, sul canale numero 202 Sky Sport Serie A oppure sfruttando il servizio di diretta streaming video garantito dal sito e dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Analizzando le probabili formazioni di Torino Napoli, ecco che emerge un dubbio per reparto nel 3-5-2 di Walter Mazzarri. In difesa sono in ballottaggio Bonifazi e Lyanco, a centrocampo se la giocano Meitè e Lukic, infine in attacco Verdi e Zaza si contendono il posto disponibile al fianco dell’intoccabile Belotti. Possibile anche una variante tattica, se con l’inserimento di Berenguer si adottasse il 3-4-3. Nel Napoli tiene banco il caso Insigne, inoltre la sensazione è che non si sia ancora trovata la posizione giusta per Lozano, con Mertens unica certezza. Le grane per Carlo Ancelotti tuttavia sono sopratutto in difesa, tra la squalifica di Koulibaly, infortuni e acciacchi: davanti a Meret dovremmo dunque vedere Di Lorenzo a destra, la strana coppia centrale Manolas-Luperto e Ghoulam come terzino sinistro.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Torino Napoli, ecco che secondo le quote offerte da Snai sono nettamente favoriti gli ospiti partenopei. Infatti, il segno 2 è quotato a 1,90, mentre poi si sale per il segno X fino a 3,75 e in caso di vittoria casalinga da parte del Torino ecco che chi avrà puntato sul segno 1 sarà ripagato 3,80 volte la posta in palio.



