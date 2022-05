Diretta Torino Napoli/ Streaming video tv: terza posizione da blindare (Serie A)

DIRETTA TORINO NAPOLI: GLI AZZURRI VOGLIONO DIFENDERE IL TERZO POSTO

Torino Napoli, in diretta sabato 7 maggio alle ore 15:00 dallo stadio Olimpico Grande Torino, è valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I granata sono reduci dal successo in rimonta conseguito al Castellani di Empoli, in cui grazie alla tripletta del capitano Andrea Belotti, hanno conquistato i tre punti imponendosi 1-3. La squadra di Ivan Juric occupa la decima posizione in classifica con 47 punti, e nonostante non abbia obiettivi raggiungibili, vuole concludere al meglio il campionato.

Il Napoli arriva alla gara dell’Olimpico Grande Torino, dopo l’ampio successo conseguito sul Sassuolo, in cui con un 6-1 finale, hanno risposto alle tante critiche ricevute nelle precedenti settimane. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver abbandonato le speranze scudetto nella sconfitta di Empoli, deve difendere il terzo posto in classifica, con la Juventus che insegue ad una sola lunghezza di distanza. Nello scorso turno, i partenopei hanno conquistato l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

DIRETTA TORINO NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Napoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO NAPOLI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Torino Napoli, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. L’allenatore granata, Ivan Juric, dovrebbe proporre i suoi uomini con il consueto modulo 3-4-2-1, con Praet e Brekalo ad agire alle spalle del capitano Belotti. Questa la probabile formazione titolare del Torino: Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. La mediana dovrebbe essere composta dallo spagnolo Fabian Ruiz, affiancato da Anguissa. Ecco la probabile formazione titolare azzurra per la gara dello stadio Olimpico Grande Torino: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Torino Napoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara difficile per il Torino, con la sua vittoria, associata al segno 1, quotata 3.60. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato a 3.55. I favori dei pronostici sembrano dalla parte del Napoli, con il suo successo abbinato al segno 2, quotato 2.00.

