Analisi della diretta Torino Parma, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

Diretta Torino Parma Primavera, ducali sorpresa della stagione

L’evento che alle 15.00 avrà l’attenzione di tutti per la sesta giornata del Campionato Primavera è la diretta Torino Parma che permetterà di far scendere in campo i ducali, una delle grandi sorprese della stagione che sta ottenendo diversi successi e occupa i piani alti della classifica e che sogna di poter competere fino alla fine per i playoff e la vittoria dello scudetto, e che arrivano carichi dopo la vittoria 3-0 contro il Verona.

Gli avversari invece sono i granata, una delle squadre che più sta deludendo le aspettative visto che è riuscita a conquistare solamente 3 punti che la fanno essere fuori dai playoff solo per scontri diretti con gli avversari, la scorsa settimana è arrivata l’ennesima sconfitta, un secco 3-0 in casa del Cesena.

Diretta Torino Parma Primavera in streaming video, come seguire la partita

La diretta Torino Parma del Campionato Primavera sarà disponibile gratuitamente per tutti gli interessati visto che sarà mandata in onda da Sportitalia che ormai da anni trasmette in chiaro le partite della competizione sul suo canale, il numero 60 del digitale terrestre, e in streaming sul sito sportitalia.it e sulla sua applicazione.

Diretta Torino Parma Primavera, probabili scelte dei tecnici

Diversi cambi dovrebbero essere fatti da Christian Fioratti per la diretta Torino Parma del Campionato Primavera per provare a dare una svolta nella stagione e riuscire ad allontanarsi dalle zone pericolose, tornerà comunque il 4-3-1-2 nel quale però Siviero sarà tra i pali, Camatta e Gatto i terzini con Pellini e Desole centrali a completare le linea, Kugyela, Galantai e Ferraris in mezzo al campo, Perciun si muoverà alle spalle della coppia d’attacco Gabellini e Carvalho.

Per Nicola Corrent invece le conferme saranno molte nel solito 4-2-3-1 con Astaldi portiere, Mena, Conde, Drobnic e D’Intino difensori, Tigani e Konaté mediani, Ciardi, Balduzzi e Cardinali trequartisti e Mikolajewski attaccante.

Torino Parma Primavera, possibile risultato finale

Guardando la classifica, i risultati e soprattutto le prestazioni delle ultime partite non ci sono dubbi che per la diretta Torino Parma ci sia una squadra che ha maggiori chance di vittoria e che ovviamente sono i ducali che hanno dimostrato una grossa crescita rispetto allo scorso anno e che stanno vivendo un momento di grande fiducia, anche grazie al lavoro del mister.

Per i granata invece il momento difficile non sembra intenzionato a finire, almeno nel breve periodo, e questa non sembra la sfida giusta per riuscire a portare a casa dei punti, nonostante l’obiettivo di giocatori e tecnico sia sempre quello.