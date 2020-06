Diretta Torino Parma/ Streaming video tv: granata per uscire dalla crisi (Serie A)

Torino Parma, partita diretta dal signor Irrati, segna ufficialmente il ritorno al campionato di Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 19:30 di sabato 20 giugno, ed è uno dei recuperi della 25^ giornata. Dopo il lockdown e i tre mesi di stop, causa Coronavirus, finalmente si torna in campo: calendario fittissimo perché il torneo dovrà terminare all’inizio di agosto, lasciando spazio alle competizioni UEFA. Tanti dubbi accompagnano la ripartenza, ma se non altro si gioca; cinque sostituzioni consentite a ciascuna squadra, per quanto riguarda la partita di questa sera bisogna dire che il Torino, reduce dalla sconfitta di misura contro il Napoli, è in un periodo nero segnato da sei sconfitte consecutive, ha sempre perso nel girone di ritorno e si è pericolosamente avvicinato alla zona retrocessione, subendo anche delle ripassate non indifferenti. Il Parma invece continua a sperare nella qualificazione all’Europa League, ma deve lottare contro un Napoli in netta ripresa e il Milan che, almeno sulla carta, ha qualcosa in più; peraltro prima della pandemia i ducali avevano perso una partita sanguinosa, in casa contro la Spal. Ora però bisogna concentrarsi sulla diretta di Torino Parma; aspettando che la partita prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando nel dettaglio le probabili formazioni.

La diretta tv di Torino Parma sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. Qualora non ci si possa mettere davanti al televisore, i clienti Sky potranno comunque seguire questa partita di campionato attivando l’applicazione Sky Go, che permette la visione degli eventi in diretta streaming video mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Moreno Longo non potrà disporre di Baselli e Verdi in Torino Parma: per il centrocampista la stagione è già terminata, dunque in mezzo vengono confermate le scelte di Rincon e Lukic in una linea a quattro, completata da due esterni che dovrebbero essere De Silvestri e Ansaldi. Questo perché Berenguer fa qualche passo avanti, e si dispone sulla trequarti: sarà lui il giocatore destinato a lanciare Zaza e Belotti. In difesa, a protezione del portiere Sirugu, dovremmo invece vedere N’Koulou come leader del reparto, stretto tra Izzo e Lyanco che dovrebbe vincere il ballottaggio con Djidji. Roberto D’Aversa ha tutta la rosa a disposizione: nel suo 4-3-3 Iacoponi e Bruno Alves si dispongono davanti a Sepe, finalmente rientrato, mentre il grande ex Darmian e Gagliolo saranno i due terzini. Brugman insidia Hernani per la maglia di regista davanti alla difesa, ruolo nel quale potrebbe giocare anche Scozzarella; Kucka e Kurtic le due probabili mezzali, nel tridente offensivo Cornelius in vantaggio su Inglese per il ruolo di prima punta con Kulusevski (da capire se terminerà il campionato, perché la Juventus lo vorrebbe da luglio) e Gervinho a supporto.

L’agenzia Snai ha emesso le sue quote per Torino Parma, assegnando alla squadra granata i favori del pronostico: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,25 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il 3,30 che accompagna invece l’eventualità del successo ducale, identificato dal segno 2. Per l’ipotesi del pareggio dovrete puntare sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,25 volte la vostra puntata.



