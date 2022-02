Diretta/ Torino Pescara streaming video tv: occasione granata (Primavera)

DIRETTA TORINO PESCARA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Pescara, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella sarà una sfida valevole per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. Occasione granata per provare a tornare alla vittoria dopo 6 match senza i 3 punti, nei quali sono arrivati solo 2 pareggi per la formazione allenata da Federico Coppitelli. Una frenata che ha portato ora il Toro lontano 4 lunghezze dalla zona play off, seppur sempre a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Il Pescara è infatti fanalino di coda per distacco della classifica ma il Torino dovrà comunque fare attenzione all’orgoglio della squadra allenata da Iervese, che nell’ultima sfida disputata ha espugnato il campo dei campioni d’Italia in carica dell’Empoli. Nel match d’andata in casa degli abruzzesi sfida ricca di gol e di emozioni, è stato il Torino però a fare bottino pieno in casa del Pescara con un pirotecnico 3-4.

DIRETTA TORINO PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Pescara Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Pescara Primavera, match che andrà in scena allo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan, Savini, Di Marco, La Marca, Pagani, Polenghi, Angori, Reali, Dellavalle, Caccavo, Zanetti. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Di Carlo; Palmentieri, Madonna, Scipione, Longobardi; A. Mehic, Lazcano, Caliò; Scipioni, Napoletano, Stampella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Pescara Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



