Diretta Torino Pisa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per i sedicesimi di Coppa Italia (oggi 25 settembre 2025)

DIRETTA TORINO PISA: PER I SEDICESIMI DI FINALE

La Coppa Italia ci propone nei sedicesimi di finale una partita che poi rivedremo anche in campionato dopo ben 34 anni: davvero curioso questo incrocio nella diretta Torino Pisa, che avrà inizio alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 25 settembre 2025, naturalmente presso lo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese.

Moviola di Napoli Pisa/ Polemiche per decisioni a favore dei campioni d’Italia (23 settembre 2025)

La Coppa Italia in questa fase della stagione è inevitabilmente una parentesi isolata nel mezzo di tante settimane di campionato, il Torino di Marco Baroni ad esempio deve rialzarsi dal brutto ko incassato domenica pomeriggio contro l’Atalanta e certamente ci sarà voglia di riscatto, anche perché un’altra sconfitta casalinga potrebbe far male sotto ogni punto di vista.

DIRETTA/ Napoli Pisa (risultato finale 3-2): la decide Lucca! (22 settembre 2025)

Il Pisa di Alberto Gilardino invece appena lunedì sera era a Napoli, adesso è dall’altra parte d’Italia e domenica è atteso dal derby toscano contro la Fiorentina: il caso dei nerazzurri è la perfetta dimostrazione del fatto che a volte la Coppa Italia rischia di essere sacrificata – onore al Pisa se farà diversamente.

Tenendo presente tutto questo, la diretta Torino Pisa potrebbe sorridere ai granata, ma attenzione ai colpi di scena sempre possibili in una gara secca, a maggior ragione pensando all’ipotesi di un pareggio, che al triplice fischio finale consegnerebbe il verdetto alla “lotteria” dei calci di rigore…

DIRETTA/ Cesena Torino Primavera (risultato finale 3-0): è un trionfo per i romagnoli! (22 settembre 2025)

TORINO PISA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Torino Pisa in tv sarà in chiaro per tutti su Italia 1, con diretta streaming video che sarà quindi offerta tramite il servizio di Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PISA

Marco Baroni potrebbe cambiare molto nelle probabili formazioni per la diretta Torino Pisa. Questo potrebbe valere soprattutto a centrocampo, dove Tameze, Casadei e Gineitis sono tutti nomi validi per cominciare dall’inizio la partita di Coppa Italia, mentre nel reparto offensivo spiccano le candidature di Anjorin e Adams, ma soprattutto sarà interessante capire se i sedicesimi potranno essere l’occasione giusta per mettere ulteriori minuti nelle gambe di Zapata.

Ancora più serrati sono i tempi per il Pisa di Alberto Gilardino, quindi anche per i nerazzurri toscani le rotazioni saranno necessarie, magari già dalla porta, perché c’è Scuffet che scalpita per mettersi in mostra. La Coppa Italia potrebbe servire per dare spazio al veterano Albiol in difesa, diciannove anni in meno per Akinsanmiro che invece è un candidato forte a centrocampo. Davanti infine si potrebbe riproporre il ballottaggio Nzola-Meister, magari con la scelta opposta rispetto a lunedì sera al Maradona.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, dovrebbe essere molto chiaro il pronostico sulla diretta Torino Pisa secondo le quote Snai. Il segno 1 parte nettamente favorito ed è quotato a 1,73, contro il 3,45 in caso di pareggio e un gustoso 5,00 per chi osasse puntare sul segno 2 e venisse premiato dalla vittoria del Pisa.