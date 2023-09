DIRETTA/ Torino Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (24 settembre 2023)

DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per avere inizio la diretta che pone di fronte le formazioni di Torino Roma Primavera. Dando uno sguardo ai precedenti giocati tra le due formazioni, si notano ben 15 scontri dal 2013 ad oggi. La prima volta che le due formazioni si sono ritrovate contro l’una contro l’altra, era il 2013 quando il Torino ebbe la meglio ai calci di rigore ai play off degli ottavi di finale del torneo di Viareggio. Tra i marcatori segnati da segnalare la presenza di Gyasi, oggi in forza all’Empoli, e Matteo Ricci della Sampdoria. Attendere la prima sfida in campionato bisogna aspettare 5 anni, con la vittoria in trasferta dei giallorossi con il risultato di 0-1.

In totale su 15 sfide, sono sei le volte in cui la Roma ha avuto la meglio sul Torino. Le restanti partite sono state vinte 5 dal Torino e ben 4 dall’equilibrio che ha portato alle due formazioni un punto. Da segnalare sicuramente la sfida del 2021 terminata con il risultato di 0-4 per i giallorossi della Roma. Ad andare a segno Volpato e Tahirovic, entrambi in forza rispettivamente a Sassuolo e Ajax. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato lo scorso anno con il risultato di 1-1, reti realizzate da Dellavalle per il Torino e Pisilli per i giallorossi. (Marco Genduso)

DIRETTA TORINO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Torino Roma Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

TORINO ROMA PRIMAVERA: PARTITA INTERESSANTE!

Torino Roma in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi hanno reagito alla sconfitta a tavolino contro l’Empoli vincendo una partita contro il Frosinone sofferta ma importante, un 3-2 che ha permesso alla Roma di salire a quota 6 punti in classifica e di puntare ancora le posizioni di vertice della graduatoria.

Il Torino in casa del Monza ha messo invece in fila il secondo pareggio consecutivo, dopo quello casalingo contro il Sassuolo. Il granata sono comunque ancora imbattuti in campionato avendo iniziato il torneo con una vittoria esterna sul campo del Genoa. Il 26 febbraio scorso è terminata in pareggio, con il punteggio di 1-1, l’ultima sfida del campionato Primavera fra Torino e Roma in casa dei granata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

TORINO ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











