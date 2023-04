DIRETTA TORINO ROMA/ Video streaming tv: i numeri di una storia lunga e gloriosa

DIRETTA TORINO ROMA: TESTA A TESTA

Sono 78 le sfide giocate in casa granata contro i capitolini nella ricca storia della diretta di Torino Roma: 34 le vittorie per i granata, 27 i pareggi e 17 le vittorie giallorosse, l’ultima ottenuta nella sfida conclusiva dello scorso campionato, vinta con un rotondo 0-3 dalla Roma. All’andata in questo campionato invece la squadra di Juric ha imposto il pari per 1-1 ai giallorossi, che hanno evitato la sconfitta solo in extremis con un gol di Matic dopo un rigore fallito dal grande ex Belotti.

Il Torino non batte la Roma in casa dalla sfida del 18 aprile 2021, 3-1 il risultato finale in quell’occasione in favore dei granata. Nel bilancio generale Torino-Roma risulta comunque essere una delle grandi classiche della Serie A: 155 confronti totali con 47 vittorie del Torino, 67 della Roma e 41 pareggi. In questi confronti il Toro ha messo a segno 193 reti, la Roma 222. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TORINO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 29^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Torino Roma in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

MOURINHO PER BLINDARE LA TOP 4!

Torino Roma è in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino, alle ore 18:30 di sabato 8 aprile: la partita è valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Match interessante: il Torino arriva dal pareggio contro il Sassuolo che ha certificato la sua buona stagione, virtualmente orientata ad un posto in Conference League anche se difficilmente i granata ci arriveranno. Ivan Juric però ha confermato i miglioramenti della squadra granata che ora potrebbe addirittura cercare di puntare i 50 punti in classifica, altro traguardo possibile ma non vicinissimo.

Sta bene la Roma, che si prepara ai quarti di Europa League ma intanto vuole tornare in Champions: da questo punto di vista il 3-0 rifilato alla Sampdoria ha permesso ai giallorossi di agganciare il quarto posto in classifica – insieme all’Inter – e aumentare le possibilità di tagliare positivamente lo striscione del traguardo, per il quale ci sarà ancora parecchio da combattere. Staremo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco nella diretta di Torino Roma; mentre aspettiamo il calcio d’inizio facciamo qualche rapida valutazione circa i temi principali della sfida dell’Olimpico, a cominciare come sempre dalle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Nella diretta Torino Roma Juric dovrà rinunciare ancora a Ilic – che tornerà tra la fine di aprile e l’inizio di maggio – poi a Ola Aina e Karamoh; il suo 3-4-2-1 potrebbe essere molto simile a quello visto lunedì. Due le possibili sostituzioni: Djidji per Gravillon nel terzetto difensivo, Aleksey Mirachuk per Radonjic sulla trequarti. Vanja Milinkovic-Savic sarà il portiere; Schuurs e Buongiorno completeranno il reparto arretrato, quindi Ricardo Rodriguez sarà confermato come esterno a sinistra (suo ruolo naturale) con Singo sull’altro versante, in mezzo invece sarà ancora Samuele Ricci a fare coppia con Linetty e in avanti Sanabria sarà supportato da Vlasic.

Nella Roma rientrano i quattro squalificati: Mourinho dunque schiera la classica difesa con Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez a protezione di Rui Patricio, in mezzo invece ci sarà Cristante che prenderà il posto di Matic o Wijnaldum (l’olandese è favorito per giocare), sulle corsie esterne assetto classico con Zalewski che gioca a destra e Spinazzola che spinge sulla mancina. Poi l’attacco, nel quale il grande ex Belotti è in ballottaggio con un Abraham che non sta ripetendo la brillante stagione di esordio nella Roma; Dybala giocherà come seconda punta e sarà libero di svariare, sulla trequarti stazionerà Lorenzo Pellegrini.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Torino Roma possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,35 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,40 volte la quota messa sul tavolo.











