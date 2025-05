DIRETTA TORINO ROMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Adesso mettiamo come protagoniste le statistiche per la diretta di Torino Roma, prima del fischio iniziale vediamo quali sono i dati in risalto delle due formazioni. I granata segnano in media 1.08 gol a partita, un dato contenuto ma non trascurabile, mentre la Roma si dimostra più prolifica con 1.42 reti a gara, frutto di una maggiore qualità nel reparto offensivo e di un gioco più verticale. A fare la differenza è soprattutto la solidità difensiva: la Roma subisce appena 0.94 gol in media e ha già collezionato 15 clean sheet in stagione, contro gli 1.17 gol incassati dal Torino, che ha mantenuto inviolata la porta in 10 occasioni. Una differenza che si riflette anche nel numero di vittorie: 50% per i giallorossi, contro il 27.78% dei padroni di casa. Le statistiche sugli Over confermano il profilo delle due squadre: la Roma partecipa più spesso a partite da almeno due gol (69.44% di Over 1.5) e raggiunge il 50% nelle gare da Over 2.5, mentre il Torino resta su cifre più contenute (63.89% e 27.78%), segno di una tendenza a gare più chiuse e meno spettacolari.

La percentuale di partite in cui entrambe le squadre vanno in gol è equilibrata: 47.22% per i granata, 38.89% per i giallorossi. Nel primo tempo, entrambe le squadre mostrano prudenza: il Torino supera l’Over 0.5 nel 69.44% dei casi, la Roma nel 63.89%, ma l’Over 1.5 prima dell’intervallo resta raro per entrambe (22.22% Torino, 25% Roma), a conferma di un avvio spesso cauto. Adeso via al commento live della diretta di Torino Roma! TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; S. Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; C. Adams. Allenatore: Paolo Vanoli ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, L. Paredes, Manu Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORINO ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ solamente su DAZN che sarà visibile la diretta Torino Roma. Tutti coloro i quali non andranno quindi allo stadio per assistere di persona alla partita potranno usare lo streaming offerto da questa piattaforma accedendo all’applicazione oppure al sito con un abbonamento in regola.

TORINO ROMA, LA CHAMPIONS E’ ANCORA POSSIBILE

Inizia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Torino Roma. Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, dopo il saluto davanti al proprio pubblico, mister Claudio Ranieri sta per salutare i giallorossi e la professione di allenatore anche in trasferta con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I capitolini sono infatti in quinta posizione con sessantasei punti, a più uno sui cugini della Lazio ed a una sola lunghezza dal quarto posto adesso occupato dalla Juventus.

La Roma, dopo aver sconfitto il Milan nel turno precedente facendo praticamente fuori i rossoneri dalla corsa alle coppe europee, deve dunque provare a vincere con la speranza che i bianconeri non facciano altrettanto contro un Venezia che necessita di un successo per tentare di salvarsi e continuare a giocare in Serie A. Il Torino proverà invece a difendere l’undicesimo posto sin qui raggiunto con quarantaquattro punti, al pari dell’Udinese che si piazza alle sue spalle per gli scontri diretti. Battuti dal Lecce lo scorso weekend, i granata vogliono omaggiare i loro tifosi con un risultato positivo al termine di una stagione altalenante e sempre caratterizzata dalla contestazione di una parte dei supporters nei confronti del patron Cairo.

DIRETTA TORINO ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torino Roma, a causa delle assenze prolungate dei soliti Coco, Elmas, Zapata, Ilkhan, Njie, Salama, Schuurs e Sosa, sono fortemente condizionate in modo particolare per mister Paolo Vanoli ed i suoi granata che secondo i rumors dovrebbero utilizzare quindi il 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Dembélé, Maripan, Masina, Ricci, Biraghi, Casadei, Lazaro, Vlasic, Gineitis e Adams. Il modulo 3-5-2 con Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Paredes, Koné, Cristante, Angelino, Soulé e Shomurodov sarà invece impiegato da mister Claudio Ranieri alla sua ultima gara come allenatore dei giallorossi viste l’impossibilità di schierare Dovbyk, Pellegrini e Dybala.

DIRETTA TORINO ROMA, LE QUOTE

La voglia d’Europa dei giallorossi sembra condizionare le quote dei bookmakers in merito all’esito finale della diretta Torino Roma. I capitolini, che sono anche messi meglio in classifica rispetto ai granata, sono dati vincenti ad appena 1.50 per esempio da Snai, che li indica quindi come favoriti per la conquista dei tre punti in palio. Il pareggio è la seconda opzione più probabile come conclusione di questo incontro sebbene sia comunque quotato a ben 4.10 mentre i piemontesi dovranno darsi parecchio da fare se vorrano avere ragione della squadra di Ranieri a giudicare dal segno 1 posto addirittura a 5.75.