Diretta Torino Roma/ Streaming video tv: sarà quinto posto giallorosso? (Serie A)

Torino Roma, che si gioca in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 21:45 di mercoledì 29 luglio, rientra nel programma della 37^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020. I giallorossi chiudono il loro campionato con la doppia trasferta sotto la Mole: affronteranno la Juventus nel prossimo turno, intanto sfidano i granata nella speranza di prendersi quella vittoria che sarebbe la terza consecutiva dopo aver strapazzato la Spal e superato di misura la Fiorentina, e che certificherebbe aritmeticamente il quinto posto in classifica. Tutto sommato, lo abbiamo detto più volte, Paulo Fonseca ha condotto un campionato positivo e, non fosse stato per le tre sconfitte recenti, avrebbe forse potuto correre per la Champions League; male invece il Torino, che domenica si è salvato definitivamente racimolando un misero punto sul campo della Spal ma non è ancora arrivato a quota 40 e ha rischiato grosso. Moreno Longo non è sicuro di restare ad allenare per la prossima stagione, e sicuramente la società granata dovrà provare a dare una sterzata al progetto che ha camminato a rilento. Ora vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: aspettando la diretta di Torino Roma studiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma sarà trasmessa dalla televisione satellitare: l’appuntamento con l’evento è dunque in esclusiva per i soli possessori di un abbonamento Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A che troveranno al numero 202 del loro decoder; per i clienti è ovviamente disponibile l’alternativa della diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Senza De Silvestri che ha terminato in anticipo il suo campionato, per Torino Roma Longo si affida a Ola Aina che dovrebbe giocare come esterno destro, attenzione però alla concorrenza di Berenguer che agirebbe a sinistra spostando Ansaldi sull’altro versante. Lo spagnolo potrebbe anche soffiare il posto a Verdi sulla trequarti; a centrocampo invece si va verso la conferma della coppia formata da Meité e Rincon con Lukic che spera di avere il posto, a protezione di Sirigu avremo il terzetto composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. Davanti invece il solito duo con Zaza e Belotti, il Gallo punta a segnare qualche gol in più prima che il campionato finisca.

Fonseca potrebbe recuperare Ibanez, ma al momento il terzetto difensivo davanti a Pau Lopez prevede Gianluca Mancini, Smalling e Kolarov; si allarga ancora a sinistra Spinazzola, duello tra ex granata a destra con Bruno Peres favorito su Zappacosta con in mezzo Cristante che dovrebbe tornare a fare coppia con Veretout (match winner contro la Fiorentina) prendendo il posto di Amadou Diawara. Senza Lorenzo Pellegrini, che si è fratturato il setto nasale, si potrebbe puntare su Zaniolo titolare sulla trequarti; in realtà sembra che il favorito possa essere Carles Perez, l’altro giocatore tra le linee sarà Mkhitaryan mentre Dzeko giocherà come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Torino Roma vede partire i giallorossi favoriti nel pronostico che è stato tracciato dalla Snai: questa agenzia ha infatti posto un valore di 1,67 volte la puntata sul segno 2 che identifica la vittoria dei ragazzi di Paulo Fonseca, per contro il segno 1 per l’affermazione granata vi farebbe guadagnare 4,50 volte la vostra giocata. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso la vincita corrisponderebbe a 4,00 volte l’importo che avrete deciso di mettere sul piatto.

