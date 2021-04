Diretta Torino Roma/ Streaming video tv: una grande classica (Serie A)

DIRETTA TORINO ROMA: OSPITI CON LA TESTA A MANCHESTER?

Torino Roma, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 aprile 2021, come primo posticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Sarà una grande classica tra due squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio, ma la diretta di Torino Roma attirerà l’attenzione soprattutto per ragioni di stretta attualità, in particolare per i granata di Davide Nicola, che arrivano da una preziosa vittoria sul campo dell’Udinese ma di certo a quota 27 punti hanno ancora da faticare prima di potersi dire tranquilli in ottica salvezza.

Il Torino dovrà dunque dare tutto, provando magari ad approfittare di una Roma che appena giovedì sera ha giocato in Europa League contro l’Ajax: i giallorossi di Paulo Fonseca domenica scorsa hanno vinto contro il Bologna, ma in campionato stanno decisamente faticando in una stagione che per la Roma ha portato soddisfazioni soprattutto in Coppa. La partita di oggi sarà uno snodo importante per tutti: che cosa potrà succedere in Torino Roma?

DIRETTA TORINO ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma sarà garantita in esclusiva agli abbonati Sky sui canali sportivi della piattaforma satellitare che detiene i diritti per trasmettere sette partite ad ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

Osservando le probabili formazioni di Torino Roma, Davide Nicola in settimana ha ritrovato Lyanco e Singo, che potrebbero essere entrambi titolari, il brasiliano con Izzo e Bremer nella difesa a tre davanti al portiere Milinkovic-Savic e l’esterno ivoriano sulla fascia destra del 3-4-1-2 del Torino, in un centrocampo completato poi dai centrali Rincon e Mandragora e dall’esterno sinistro Ansaldi. Infine in attacco dovremmo vedere Verdi nei panni del trequartista in appoggio alle due punte Belotti e Sanabria, con Zaza prima alternativa. Nella Roma bisogna tenere conto anche delle fatiche di Coppa: sicuro assente è lo squalificato Pellegrini, sulla trequarti dovremmo vedere Pedro e uno tra Mkhitaryan e Carles Perez mentre nel cuore del centrocampo Villar e Diawara si contenderanno il posto al fianco di Veretout, dal momento che Cristante dovrebbe essere ancora una volta arretrato in difesa da mister Paulo Fonseca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Torino Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti giallorossi partono favoriti e il segno 2 è di conseguenza quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno 1 per il successo del Torino e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X in caso naturalmente di pareggio.



