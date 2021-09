Diretta Torino Salernitana/ Streaming video DAZN: entrambe ancora al palo (Serie A)

DIRETTA TORINO SALERNITANA: CHI FA I PRIMI PUNTI?

Torino Salernitana, che è in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino alle ore 15:00 di domenica 12 settembre, è valida per la terza giornata nel campionato di Serie A 2021-2022: una partita delicatissima, tra due squadre che non sono ancora riuscite a fare punti nei primi due turni e dunque vanno a caccia di riscatto. Il Torino è stato anche sfortunato, perché sia contro Atalanta che Fiorentina avrebbe meritato di più; per due volte ha incassato il gol decisivo nel finale e dunque ha mostrato buone cose senza però riuscire a concretizzare.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tour de force a settembre, diretta gol live score

Stesso discorso per la Salernitana, almeno con riferimento al primo match di Bologna quando per due volte è stata in vantaggio; poi, contro la Roma, la squadra di Fabrizio Castori si è sciolta. Certo non sono quelle le partite da vincere, ma i granata sanno di non potersi permettere una selezione dei match da giocare al 100%; questo è comunque uno di quelli e allora vedremo cosa succederà nella diretta di Torino Salernitana, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare un rapido recap delle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO/ Quote, Giroud torna negativo ma resta in dubbio

DIRETTA TORINO SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Salernitana è su DAZN: quest’anno infatti i diritti per trasmettere il campionato di Serie A, come abbiamo visto nelle precedenti giornate, sono della piattaforma sbarcata in Italia qualche anno fa, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno assistere a questa partita della 3^ giornata. sarà in realtà una visione in diretta streaming video, o magari su una smart tv dotata di connessione a internet; non sarà questa invece una delle sfide che per questo turno di campionato (ogni volta ce ne sono tre) sarà fruibile anche sui canali della televisione satellitare.

Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote, Emil Audero sfida Edin Dzeko (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SALERNITANA

Con Belotti ancora in dubbio, Ivan Juric affronta Torino Salernitana con la possibilità di far giocare Sanabria da centravanti; alle sue spalle scalpitano Praet e Brekalo che potrebbero subito essere titolari, il belga a conti fatti potrebbe giocare anche in mezzo al campo dove però i favoriti sembrano essere Lukic e Mandragora, cioè la vecchia guardia. Singo e Ola Aina dovrebbero essere i due laterali – ma Ansaldi è pronto al rientro – in difesa invece Djidji comanderà il reparto con Izzo e Ricardo Rodriguez ai suoi lati, in porta è ballottaggio balcanico tra Vanja Milinkovic-Savic e Etrit Berisha.

Nella Salernitana la grande attesa è ovviamente per Franck Ribéry: il francese può partire dalla panchina lasciando spazio a Simy eFederico Bonazzoli come titolari, ma quasi certamente sarà della partita. Per il resto, Castori opta per il solito schieramento: Srandberg, Gyomber e l’altro nuovo arrivato Gagliolo a protezione di Belec, sugli esterni di centrocampo correranno Kechrida e Ruggeri mentre in mezzo sarà Di Tacchio a tenere in mano le redini del gioco, con Mamadou Coulibaly e C

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Torino Salernitana possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: andando a leggere il quadro delle quote, scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,57 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale bisognerà puntare per il successo degli ospiti, garantisce con questo bookmaker una vincita che equivale a 5,75 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA