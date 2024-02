Diretta/ Torino Salernitana (risultato 0-0) streaming video tv: primo tempo senza emozioni (4 febbraio 2024)

DIRETTA TORINO SALERNITANA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Torino Salernitana 0-0: è successo poco o nulla nel primo tempo al Grande Torino, per il momento questo lunch match sorride agli amaranto che, pur facendo poco del pareggio vista la situazione in classifica, stanno comunque tenendo testa a un Torino che ne ha di più ma di fatto non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Ochoa. Solo una volta i granata padroni di casa hanno calciato con cognizione di causa: un servizio di Vlasic diventato buono per Bellanova che però non ha nemmeno impegnato il portiere avversario, perché il pallone è stato rimpallato dalla difesa della Salernitana.

Da lì in avanti, possiamo dire il nulla: né il Torino né gli ospiti campani hanno avuto modo di rendersi pericolosi. Nel finale del primo tempo Ivan Juric ha anche dovuto operare un cambio perché Ricardo Rodriguez si è infortunato, già in emergenza in difesa il tecnico croato del Torino ha mandato in campo Adam Masina che si deve adattare a giocare in una difesa a tre, anche se in carriera ha già ricoperto questo ruolo. Ora vedremo come proseguirà la diretta di Torino Salernitana, sperando chiaramente che il livello di ritmo e gioco possa alzarsi nel corso del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO SALERNITANA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Salernitana sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in particolare gli abbonati potranno riferirsi al canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con l’alternativa della mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Come sempre poi, questa partita sarà visibile anche con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

TORINO SALERNITANA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il tifo sugli spalti ha già iniziato a cantare, questo significa che la diretta di Torino Salernitana sta per cominciare! Mentre i protagonisti di questo match si riscaldano, diamo un’occhiata alle statistiche con la quale si presentano all’Olimpico Grande Torino le due squadre: bisogna sottolineare come al termine del primo tempo, il Torino si trova in vantaggio nel 33% delle volte. Per gli ospiti la percentuale è leggermente inferiore, infatti la Salernitana di solito chiude il primo tempo in vantaggio nel 21% dei suoi match. Quando i Granata si portano in vantaggio per 1-0 nel proprio stadio, la squadra ha una notevole capacità di consolidare la vittoria, chiudendo l’80% delle partite con successo.

Al contrario, quando la Salernitana ottiene un vantaggio di 1-0 nei match lontani dall’Arechi, la percentuale di vittorie scende al 12%. Questi numeri farebbero propendere per il Toro, ma si sa che il calcio non segue le leggi fisiche e di conseguenza per sapere con certezza come andrà a finire questo match non ci resta che vederlo insieme! Prima però diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali, sta per cominciare la diretta di Torino Salernitana! TORINO (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Tamèze, Sazonov, Ri. Rodriguez; Bellanova, S. Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, D. Zapata. Allenatore: Ivan Juric SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, J. Boateng, Pasalidis; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Tchaouna. Allenatore: Filippo Inzaghi (agg. Gianmarco Mannara)

TORINO SALERNITANA: JURIC A CACCIA DELL’EUROPA!

Torino Salernitana, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Anche in questa stagione, Juric conferma di essere un allenatore eccellente e il Torino sembra aver assimilato completamente le sue direttive tattiche. La classifica sorride ai granata, attualmente decimi con un solido totale di 31 punti dopo l’ultima vittoria a Cagliari, a soli 3 punti di distanza dalla sesta posizione occupata da Fiorentina e Lazio. Sognare l’Europa non è vietato, e all’Olimpico Grande Torino arriva la Salernitana, fanalino di coda, che, nonostante le buone prestazioni, fatica a conquistare punti.

La Salernitana è reduce da quattro sconfitte consecutive, tutte con il medesimo risultato finale di 2-1 contro Napoli, Juventus, Genoa e Roma nell’ultima partita all’Arechi. Nonostante le prestazioni incoraggianti, la squadra di Inzaghi ha ceduto solo nei minuti di recupero contro Napoli e Juventus. Anche nell’ultimo turno all’Arechi, i granata hanno disputato un buon primo tempo, ma le fragilità difensive rappresentano il tallone d’Achille di questa squadra, che una volta subito un gol fatica a reagire. La situazione appare compromessa, con la zona salvezza distante 6 punti e solo 12 punti conquistati in 22 partite, rendendo difficile una rimonta.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Torino Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A Risponderà la Salernitana allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Zanoli, Gyomber, Fazio, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy.

TORINO SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











