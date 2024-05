DIRETTA/ Torino Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (6 maggio 2024)

DIRETTA TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per prendere il via l’ultimo posticipo, sicuramente appare stuzzicante la diretta di Torino Sampdoria Primavera che chiuderà la trentaduesima giornata del campionato e allora scopriamo cosa ci possono dire i numeri di granata e blucerchiati. Campionato ambizioso per il Torino Primavera, che sta lottando per un posto nei playoff anche se in realtà nelle ultime cinque giornate ha conquistato una sola vittoria a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte, ma il bilancio complessivo per i giovani granata è ancora più che buono, grazie a un totale di 48 punti in classifica.

Diretta/ Sampdoria Reggiana (risultato finale 1-0): Nesta espulso nel finale (Serie B, 5 maggio 2024)

Per la Sampdoria Primavera invece è una stagione davvero a forte rischio, come purtroppo è normale per chi ha vinto solamente una delle ultime quattordici partite, a fronte di cinque pareggi e ben otto sconfitte, delle quali sei nelle ultime sette giornate, per cui adesso i giovani blucerchiati si trovano inchiodati a quota 28 punti in classifica, tra le formazioni ancora a forte rischio retrocessione. I numeri ci dicono questo e sarebbe una storia a senso unico, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Torino Sampdoria Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Torino Bologna (0-0) highlights: tante occasioni ma zero gol nell'anticipo di Serie A

TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la partita in diretta Torino Sampdoria Primavera, come consueto, bisognerà sintonizzarsi su Sportitalia, il canale che trasmette sul canale 60 del digitale terrestre il campionato giovanile più prestigioso del Paese. Nel caso si verifichino problemi con il televisore o si sia fuori casa, è comunque possibile guardare la diretta streaming di Torino Sampdoria Primavera sul sito web o sull’applicazione di Sportitalia, accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.

TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Torino Sampdoria, in campo alle ore 17.00 in questi posticipi del lunedì del campionato Primavera 1, vede andare in scena una sfida tra due squadre a caccia del loro obiettivo stagionale in questa ultima fase della regular season. Torino ancora in lizza per i play off anche dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, per i granata però solo una vittoria nelle ultime cinque sfide di campionato che rischiano di lasciare i granata fuori dalle prime 6 posizioni in classifica.

Diretta/ Torino Bologna (risultato finale 0-0): nessun gol nell'anticipo (3 maggio 2024, Serie A)

La Sampdoria dalla sua è ancora al penultimo posto, solo tre lunghezze avanti rispetto al Frosinone. Tre sconfitte consecutive per i blucerchiati, ko anche nell’ultimo match contro la Roma, la Samp però tra le formazioni che sono impelagate nei bassifondi della classifica hanno una partita disputata in meno e dunque potranno giocarsi una chance in più per evitare l’ultimo posto e la discesa nel campionato Primavera 2.

TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna le probabili formazioni della diretta Torino Sampdoria, in base alle scelte dei due allenatori. Il Torino allenato da Giuseppe Scurto affronterà la partita con il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Abati, difeso da Marchioro, Dellavalle, Mendes e Muntu. A centrocampo, la coppia centrale sarà composta da Dalla Vecchia e Ruszel, mentre i trequartisti saranno Dell’Aquila, Perciun e Njie, con Padula davanti come punta centrale. 3-5-2 per la Sampdoria di Matteo Pastorino: Scardigno tra i pali e difesa a tre con D’Amore, Lotjonen e Buyla; esterni di fascia Georgiadis e Langella, a centrocampo Uberti, Conti e Alesi, poi coppia offensiva con Polli e Santos.

TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Torino Sampdoria Primavera propone anche le quote per chi vuole concedersi una scommessa sul match. Vediamo cosa propone l’agenzia Snai: vittoria interna dei granata quotata 2.10, per il pareggio si sale a 3.55 mentre la quota per l’eventuale colpo esterno della Sampdoria sale a 4.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA