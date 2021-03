Diretta/ Torino Sampdoria (Primavera) streaming video tv: tra play off e salvezza

DIRETTA TORINO SAMPDORIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Torino Sampdoria, in diretta venerdì 12 marzio 2021 alle ore 15.00 presso il campo Antonio Goia di Volpiano, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Scontro tra play off e salvezza, con le due squadre che stanno vivendo un momento diametralmente opposto in campionato. Il Torino dopo il derby perso 4-2 contro la Juventus resta terzultimo in classifica e al momento sarebbe costretto ai play out per giocarsi al permanenza in categoria, con la Lazio penultima comunque lontana solo 2 lunghezze. Anche la Sampdoria è reduce da un 4-2, stavolta però a proprio favore contro la Fiorentina: blucerchiati a sole 3 lunghezze dalla coppia di testa composta da Inter e Roma, soprattutto in grado di sfruttare l’ottima continuità raggiunta con 6 risultati utili consecutivi messi in fila. Il Toro ha ottenuto invece solo un punto nelle ultime 3 partite di campionato, interrompendo un momento positivo coinciso con la doppia vittoria ottenuta contro Ascoli e Genoa a metà febbraio.

DIRETTA TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Sampdoria Primavera al campo Antonio Goia. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sava, Todisco, Celesia, Kryeziu, Aceto, Spina, Greco, Karamoko, Vianni, Favale, Gyimah. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Felice Tufano con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Avogadri; Aquino, Obert, Yepes, Siatounis, Giordano, Ercolano, Brentan, Prelec, Trimboli, Yayi Mpie.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Torino e Sampdoria Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

