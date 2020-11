Diretta Torino Sampdoria/ Streaming video tv: chi si rilancia? (Serie A)

DIRETTA TORINO SAMPDORIA: GIAMPAOLO CERCA LA SVOLTA

Torino Sampdoria, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, si gioca per la nona giornata di Serie A alle ore 18.30 di questa sera, lunedì 30 novembre 2020. Sfida di grande tradizione, l’attualità però ci dice che la diretta di Torino Sampdoria metterà di fronte due squadre che stanno vivendo un momento difficile, di conseguenza perdere potrebbe essere deleterio. Per il Torino parla in modo fin troppo chiaro la classifica, che inchioda i granata di Marco Giampaolo a quota 5 punti, cioè in zona retrocessione. Contro l’Inter poteva arrivare la svolta, invece è stata un’altra doccia fredda, anche se come punto di partenza si può prendere la prima ora di gioco a San Siro: se ripetuta spesso, dovrebbe portare il Torino fuori dai guai. La Sampdoria di Claudio Ranieri invece ha 10 punti, dunque tutto sommanto per ora non è nei guai, tuttavia il trend dei blucerchiati è in negativo già da qualche settimana e la Coppa Italia non ha aiutato, perché perdere un derby non fa mai bene. Adesso bisogna subito invertire la rota, altrimenti anche la Sampdoria sarà invischiata nei bassifondi.

DIRETTA TORINO SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria sarà garantita dai canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questa è infatti una delle sette partite della giornata di Serie A che sono trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare, che fornirà anche il servizio di diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Torino Sampdoria. Tra infortunati e giocatori affetti dal Coronavirus, è emergenza per Marco Giampaolo, che spera almeno di avere dal primo minuto Belotti al centro dell’attacco, probabilmente con uno Zaza che arriva invece da due partite consecutive in gol tra campionato e Coppa. Potrebbe dunque esserci un 3-5-2 con Nkoulou al centro della difesa, tra Lyanco e Bremer. Resta poi un ballottaggio a sinistra tra Ansaldi e Rodriguez, mentre a destra dovrebbe essere confermato il giovane Singo. Claudio Ranieri invece ritrova in difesa Tonelli e Augello. Il modulo della Sampdoria potrebbe essere il 4-4-1-1, con Damsgaard e Jankto in ballottaggio come esterno sinistro di centrocampo mentre in attacco la soluzione più probabile è Ramirez trequartista alle spalle di Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Torino Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: un pronostico che si annuncia piuttosto incerto, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,50 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,70. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, infatti il segno X vale 3,45 volte la posta in palio.



