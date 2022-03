Diretta/ Torino Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video e tv: si gioca!

DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Torino Sassuolo Primavera sta per cominciare e noi possiamo allora dare uno sguardo ai numeri della stagione per descrivere il rendimento delle due formazioni nella prima parte del campionato Primavera 1. Per i padroni di casa granata si tratta di una stagione di medio livello: 31 punti in classifica per il Torino Primavera dopo 22 partite giocate, con un bilancio di otto vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte. Anche la differenza reti granata è di un soffio positiva (+1), grazie a 33 gol segnati a fronte dei 32 incassati.

Per quanto riguarda invece gli ospiti emiliani si tratta di una stagione finora più che buona: il Sassuolo Primavera ha infatti in classifica 36 punti grazie a dieci vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte su ventidue incontri disputati, con 28 gol segnati a fronte dei 16 subiti, per una differenza reti pari a +12. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo la parola al campo, perché finalmente Torino Sassuolo Primavera sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Torino Sassuolo Primavera sarà visibile su SportItalia, al numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non saranno tuttavia disponibili esclusivamente sui canali di Sportitalia, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

PRESENTAZIONE PARTITA

Torino Sassuolo, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella sarà una sfida valevole per la 23^ giornata del campionato Primavera 1. Granata all’assalto per cercare il recupero verso la zona play off, distante al momento 6 lunghezze per il Toro che negli ultimi due match di campionato ha messo in fila altrettanti pareggi contro Empoli e Genoa.

E’ rimasto invece un punto indietro la zona play off, al settimo posto, il Sassuolo che sta però risalendo prepotentemente ed ha messo in fila la terza vittoria consecutiva battendo 2-0 in casa il Cagliari. Nel match d’andata 1-1 allo stadio Ricci tra Sassuolo e Torino, l’ultimo match del campionato Primavera in casa dei granati è andato in scena il 27 settembre 2020 con vittoria di misura degli emiliani con il punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara; Savini, Angori, Reali, Zanetti; Pagani, Garbett, N’Guessan; Baeten, Akhalaia, La Marca. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz; D’Andrea, Mata, Aucelli; Miranda, Samele, Toure.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



