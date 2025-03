DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alla diretta Torino Sassuolo Primavera: la storia più recente ci dice che potrebbe essere una partita molto divertente, dal momento che gli ultimi due confronti ci hanno regalato addirittura 14 gol. Si sono divertiti però solamente a Sassuolo, considerando che i neroverdi emiliani vinsero per 6-3 domenica 4 febbraio 2024, mentre domenica 27 ottobre scorso il match d’andata dell’attuale campionato è terminato per 3-2 in favore del Sassuolo Primavera.

Diretta/ Sassuolo Pisa (risultato finale 1-0): Moro lancia i neroverdi! (Serie B, 1 marzo 2025)

Per gli emiliani ci fu la doppietta di Denis Șandro, poi il Torino riuscì a ristabilire la parità con i gol di Ussumane Djaló e Marco Dalla Vecchia, ma infine fu Borna Knezovic a segnare il gol vittoria per gli emiliani al 91’ minuto. In precedenza, l’ultimo pareggio è l’1-1 di domenica 3 settembre 2023, mentre bisogna tornare a venerdì 7 aprile 2023 per trovare l’ultimo successo del Torino, per 2-1 in casa granata. Infine, attenzione all’importanza del fattore campo per la diretta Torino Sassuolo Primavera: l’ultima vittoria esterna risale a domenica 27 settembre 2020, 0-1 per il Sassuolo in casa del Torino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sassuolo Lazio Primavera (risultato finale 1-1): pareggio nel recupero! (1 marzo 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Quindi volete vedere la diretta Torino Sassuolo Primavera? Poco male, vi basterà accendere la televisione sul canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia. La diretta streaming invece si potrà visionare sull’applicazione.

SVOLTA GRANATA?

Si inaugurerà con questo match la 29esima giornata di campionato: la diretta Torino Sassuolo Primavera si disputerà per l’esattezza venerdì 7 marzo 2025 alle ore 16:00 con le due squadre che sono mantenute a debita distanza in classifica.

I granata sono in crisi di risultati e l’ultima gioia è datata 9 febbraio, vale a dire l’incontro vinto di misura con la Cremonese. Da quel risultato positivo sono arrivati tre ko contro Genoa, Verona e Juventus più il pareggio di Bologna.

Diretta/ Fiorentina Sassuolo Primavera (risultato finale 2-3): Knezovic regala il colpo! (23 febbraio 2025)

Il Sassuolo Primavera invece è proprio da inizio febbraio che esce dal campo con almeno un punto. I pareggi sono arrivati contro Cremonese e Lazio per 1-0 mentre per quanto concerne le vittorie spazio a Milan e Fiorentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Il Torino Primavera giocherà con il 4-2-3-1 con Siviero tra i pali. La difesa sarà composta da Marchioro e Krzyzanowski come terzini e centrale difensiva Olsson-Mullen. A centrocampo Dalla Vecchia e Djalo con Jatta, Acar e Politakis, dietro a Gabellini.

Piccola modifica del Sassuolo che si disporrà sul terreno di gioco il club neroverde con Scacchetti che opta per un 4-3-2-1 con Scacchetti con i fratelli Benvenuti sulle fasce più Corradini-Di Bitonio centrali. Nella zona nevralgica del campo ecco Seminari, Loeps e Leone con Brun e Minta con Sandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

I favori del pronostico sono leggermente dalla parte del Torino a 2.35 contro il 2 fisso quotato 2.60, leggermente di più, Pareggio a 3.50 mentre Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.60