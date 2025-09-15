Diretta Torino Sassuolo Primavera, streaming video tv: i granata ospitano gli emiliani in questo quarto turno di campionato (15 settembre 2025)

DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per prendere il via la diretta Torino Sassuolo Primavera, è una partita non troppo fortunata per la squadra granata almeno negli ultimi anni, ma a dire il vero gli incroci sono davvero parecchi se pensiamo che dall’ottobre 2008 se ne contano addirittura 30. Il Sassuolo ha vinto gli ultimi tre (lo scorso marzo decisivo Gabriele Vedovati per una vittoria fuori casa), il Torino non festeggia dall’aprile 2023 (gol di Zanos Sava a un minuto dal 90’ dopo le reti di Francesco Dell’Aquila e Kevin Bruno su rigore) e poi possiamo certamente citare la partita “secca”, vale a dire la semifinale del Torneo di Viareggio 2017.

Sulla strada verso il primo di tre titoli, il Sassuolo aveva piegato il Torino ai rigori: a sbagliare per la squadra granata era stato Vincenzo Millico, uno dei giocatori più rappresentativi, con conclusione parata da Bryan Costa, a chiudere definitivamente i conti era stato un certo Gianluca Scamacca ma in campo quel giorno c’erano anche Manuel De Luca, Luca Ravanelli, Marius Marin e Nicholas Pierini. Stiamo comunque parlando di una partita classica che anche oggi arriva a farci compagnia, noi possiamo sperare e augurarci di assistere a un match intenso e magari con qualche gol ma questo sarà il campo a dirlo tra pochi istanti, accomodiamoci per seguire insieme la diretta Torino Sassuolo Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Torino Sassuolo Primavera potete farlo gratuitamente su Sportitalia. Sarà gratuita anche la diretta streaming poiché visibile sull’app o sito di Sportitalia.

TORINO SASSUOLO PRIMAVERA, NEROVERDI OSPITI

Due formazioni che cercano la svolta in termini di risultati in questa diretta Torino Sassuolo Primavera. Si giocherà lunedì 15 settembre 2025 alle ore 17:00 e potrebbe essere l’occasione ideale per entrambe le squadra di trovare continuità.

Il Torino Primavera ha vinto solamente con il Napoli per 3-0 grazie a Carvalho, Kugyela e Desole, l’unica gioia stagionale fin qui. Infatti nelle altre partite i granata hanno perso sia con la Fiorentina che contro l’Atalanta rispettivamente per 2-0 e 4-1..

Il Sassuolo Primavera ha debuttato in questa stagione con il pareggio in casa della Juventus per 2-2, seguito dalla vittoria contro il Milan per 2-1 (doppietta di Kulla) e infine della sconfitta casalinga contro la Roma col risultato di 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Il Torino Primavera giocherà con il 4-3-1-2. Siviero in porta, difeso da Gatto, Pellini, Desole e Camatta. Le due mezzali saranno Kugyela e Ferraris con Momba Olinga regista. Perciun agirà da trequartista dietro a Gabellino e Carvalho.

Il Sassuolo risponderà con un più classico 4-3-3 che vedrà Nyarko tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Benvenuti, Vezzosi, Sibilano e Campani. A centrocampo ecco Seminari, Tomsa e Frangella più Negri e Kulla esterni. Unica punta Sandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Quote molto simile con il Sassuolo Primavera a 2.20 e l’1 fisso del Torino a 2.70 con il pareggio a 3.60. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.60 e 2.15.