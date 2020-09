Diretta Torino Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: promessa di gol

Torino Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu della sezione Aia di Cagliari, si gioca alle ore 14.30 di questo pomeriggio, domenica 27 settembre, e sarà l’ultimo dei tre posticipi domenicali della seconda giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2020-2021. La prima giornata ha dato indicazioni discordanti ma all’insegna dello spettacolo, dunque speriamo che la diretta di Torino Sassuolo Primavera possa proporci una partita ricca di gol come quelle della prima giornata per le formazioni granata e neroverde. Certo, il Torino Primavera non può essere soddisfatto della sconfitta per 2-3 contro la Lazio e cercherà dunque di sfruttare meglio il secondo impegno casalingo consecutivo che il calendario propone al Torino in questo inizio del nuovo campionato. Il Sassuolo Primavera invece ha vinto 3-2 in casa contro l’Empoli una bella partita e adesso attende conferme da questa trasferta sempre affascinante in casa granata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Torino Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Torino Sassuolo Primavera, per i granata di mister Cottafava possiamo ipotizzare un modulo 3-4-2-1 con questi possibili titolari: Pirola in porta; retroguardia a tre formata da Mirabelli, Portanova e Celesia; a centrocampo ipotizziamo da destra a sinistra Procopio, La Rotonda, Tesio e Siniega; infine il reparto offensivo, con Favale e Greco sulla trequarti in appoggio alla prima punta Cancello. La risposta del Sassuolo di mister Bigica potrebbe concretizzarsi invece in un 4-3-3 con Vitale fra i pali; difesa a quattro formata da Saccani, Bellucci, Piccinini e Manarelli; Artioli, Marginean e Mercati a dare vita al terzetto di centrocampo ed infine il tridente offensivo con Oddei, Mattioli e Ripamonti possibili titolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA