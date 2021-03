Diretta/ Torino Sassuolo (Serie A) streaming video e tv: granata alle strette

DIRETTA TORINO SASSUOLO: IL TORO PUÒ SOLO VINCERE!

Torino Sassuolo, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per il recupero della quinta giornata del campionato di Serie A. Granata alle strette dopo le ultime due sconfitte subite contro Crotone e Inter. Preso atto del rinvio disposto riguardo al match contro la Lazio, che andrà però confermato al termine della lunga querelle legale che si prospetta con i capitolini, la squadra allenata da Davide Nicola parte col primo recupero contro un Sassuolo che può ancora coltivare qualche speranze europea. Sabato scorso in quello che appariva a tutti gli effetti come uno spareggio per l’ottavo posto gli emiliani hanno avuto la meglio battendo 3-2 il Verona.

Successo molto importante che garantisce ai neroverdi una classifica più brillante, ma in senso più stretto i punti di questo recupero sono sicuramente vitali per il Toro. Contro l’Inter prima della classe per distacco il Torino ha dimostrato di essere ancora vivo e reattivo, ma ora servirà fare punti: un successo col Sassuolo garantirà già ai granata il sorpasso sul Cagliari, lasciando ai sardi la scomoda terzultima posizione in classifica al momento occupata proprio dal Torino.

DIRETTA TORINO SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Torino Sassuolo in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita dello stadio Olimpico Grande Torino sarà su Sky Sport Serie A canale 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Sassuolo presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa allenati da Davide Nicola scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Torino e Sassuolo, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.85 volte la posta scommessa.



