DIRETTA TORINO SASSUOLO/ Video streaming tv: dominio granata nei precedenti (Serie A, 6 novembre 2023)

DIRETTA TORINO SASSUOLO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Torino Sassuolo pone di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 28 volte. Lo storico sorride al Torino che ha agguantato ben 12 vittorie; segue il Sassuolo con 6 successi mentre le restanti 10 partite sono terminate con il risultato di parità. Tra le partite da segnalare sicuramente la prima terminata con il risultato di 0-1 in favore del Sassuolo. Successo esterno che venne replicato anche nella gara di ritorno ma dal Torino che ottenne la vittoria con il risultato di 2-3. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 28 maggio del 2017.

La sfida è terminata con il risultato di 5-3 grazie alle reti firmate da Bote, Belotti, Baselli, Iago Falque e De Silvestri. Per il Sassuolo tripletta del francese Defrel. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è quella del 3 Marzo 2023. Ad andare in gol i due attaccanti centrali: Andrea Pinamonti per il Sassuolo e Antonio Sanabria per il Torino. In mezzo anche una rete annullata per fuorigioco al francese Laurentie. (Marco Genduso)

TORINO SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sassuolo non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

GRANATA FAVORITI!

Torino Sassuolo sarà in diretta dallo stadio “Olimpico” di Torino, alle ore 20:45 di lunedì 6 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La vittoria ottenuta a Lecce ha portato nuova linfa in casa granata ma non ha evitato i fischi dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita per mano del Frosinone. Oggi, quindi, l’occasione per dare una sterzata decisa al campionato e riavere la fiducia dei tifosi. I nero-verdi, invece, hanno bisogno di ritrovare quella vittoria che manca ormai da un mese visto che l’ultimo successo è quello ottenuto a Milano contro l’Inter a fine settembre.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TORINO SASSUOLO

Torino Sassuolo, sfida in programma allo stadio “Olimpico” di Torino, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa granata solite assenze di lunga data di Djidji, Schuurs e Soppy e consueto dubbio in avanti tra Zapata e Pellegri. Per gli emiliani di mister Dionisi, invece, ballottaggio in difesa tra Tressoldi e Ferrari mentre a centrocampo Racic dovrebbe spuntarla su Castillejo.

TORINO SASSUOLO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Torino Sassuolo possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.40 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

