Diretta/ Torino Spal (Primavera) streaming video tv: granata alle strette

DIRETTA TORINO SPAL: SFIDA INCERTA!

Torino Spal, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 10.30 presso lo stadio Antonio Goia sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Appare sempre più difficile la situazione di classifica per il Torino, sconfitto anche nell’ultimo match disputato sul campo del Sassuolo. E’ stata la quarta sconfitta consecutiva per i granata che restano penultimi in classifica, dietro la Lazio e con la prospettiva della retrocessione diretta che rischia di farsi sempre più concreta.

Non sarà facile ora aver ragione di una Spal che è appena uscita dalla zona play off dopo aver stazionato nelle prime 6 posizioni per tutto il campionato. Gli estensi restano comunque a una sola lunghezza di distanza dalle squadre che occupano dal quarto al sesto posto in classifica. Dopo 3 sconfitte consecutive la Spal ha lanciato comunque un segnale d’orgoglio pareggiando senza reti sul difficile campo dell’Inter e dimostrando di non voler certo gettare al vento quanto di buono costruito nella prima, brillante metà del campionato.

DIRETTA TORINO SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Spal Primavera presso lo stadio Antonio Goia. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Scurto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Torino Spal Primavera, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.35 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.30 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.85 volte quanto avrete deciso di puntare.



