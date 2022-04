Diretta/ Torino Spezia streaming video tv: gara da poche ambizioni (Serie A)

DIRETTA TORINO SPEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Torino Spezia, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, andrà in scena sabato 23 aprile alle ore 15.00. Allo Stadio Olimpico si incontreranno due squadre che ormai hanno ben poco da chiedere a questo campionato: entrambe, infatti, sono ormai fuori dalle estremità della classifica. I granata non possono puntare l’Europa, mentre gli aquilotti sono a +11 sulla zona retrocessione e, salvo clamorose sorprese, il prossimo anno militeranno ancora in massima categoria.

DIRETTA/ Torino Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

Le suddette premesse, tuttavia, non equivalgono ad un incontro destinato a dare noia ai telespettatori. Il Torino intende infatti dare continuità alla striscia di risultati utili che va avanti da quattro turni, con il pari contro la Lazio nell’ultimo. Lo Spezia invece vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter. Le due squadre dunque hanno due obiettivi che vanno al di là di quella che è la situazione in classifica.

Diretta/ Bologna Torino Primavera (risultato finale 1-0): Rocchi avvicina la salvezza

DIRETTA TORINO SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Torino Spezia sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, la diretta Torino Spezia potrà essere seguita in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

Diretta/ Lazio Torino (risultato finale 1-1): pareggia Immobile!

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Torino Spezia rivelano che le due squadre dovranno fare i conti con diverse assenze in occasione della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa non avranno a disposizione gli infortunati Djidji, Fares, Mandragora, Praet e Warming. Il tecnico Ivan Juric dovrebbe dunque schierare un 3-4-2-1 così strutturato: Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Ana, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Pellegri. Gli ospiti invece dovranno fare a meno degli infortunati Bourabia e Leo Sean. Il tecnico Thiago Motta dunque dovrebbe optare per un 4-3-3 così disegnato: Provedel; Reca, Nikolaou, Erlic, Amian; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Manaj, Gyasi, Kovalenko.

QUOTE TORINO SPEZIA

Le quote della diretta Torino Spezia, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i granata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1,67. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,75. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 5,25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA