Diretta/ Torino Trabzonspor streaming video tv: Test turco per i granata (Amichevole)

DIRETTA TORINO TRABZONSPOR: BUON TEST PER JURIC!

Torino Trabzonspor, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadion Sportplatz Langau di Kitzbuhel sarà una sfida amichevole tra la formazione granata e quella turca. Test turco per i granata che hanno messo in calendario la sfida contro i campioni di Turchia dopo aver visto annullato l’impegno contro gli arabi dell’Al-Whada. Dopo il ko contro l’Eintracht Francoforte i granata hanno messo in cassaforte il primo successo in amichevole nel test contro i ceki del Mlada Boleslav.

Diretta/ Torino Mlada Boleslav (risultato finale 2-0): raddoppia Horvath!

Il Trabzonspor nelle ultime due amichevoli disputate ha vinto 2-1 contro l’MTK Budapest e pareggiato 2-2 contro lo Slovacko, il Toro proverà a compiere un ulteriore passo avanti in quella che appare la costruzione di una nuova squadra molto delicata, dopo l’addio del capitano Belotti e la cessione di Bremer per circa 50 milioni di euro, bonus compresi, alla Juventus. Denaro che andrà reinvestito per i rinforzi già chiesti da tempo da Juric.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato, possibile slittamento per la chiusura dell'affare

DIRETTA TORINO TRABZONSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Trabzonspor non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società granata, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Torino Mlada Bolesav. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che il Torino mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

DIRETTA/ Torino Eintracht Francoforte (risultato finale 1-3): Horvath in gol, ma è ko

PROBABILI FORMAZIONI TORINO TRABZONSPOR

Le probabili formazioni della diretta Torino Trabzonspor, amichevole che andrà in scena allo stadion Sportplatz Langau di Kitzbuhel. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. Risponderà il Trabzonspor allenato da Abdullah Avcı con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tepe, Larsen, Kaplan, Hugo, Elmali, Hamsik, Özdemir, Visca, Bakasetas, Kouassi, Djaniny.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Al-Whada, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Al-Whada, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA