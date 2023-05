DIRETTA/ Torino Udinese Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA TORINO UDINESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Torino Udinese Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Torino Primavera è reduce da due vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime quattro giornate, più in generale la classifica è comunque eccellente per i giovani granata, dal momento che ci parla di 56 punti totali, frutto di sedici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte fino a questo momento, con la differenza reti che è pari a un bel +11 per il Torino, grazie ai 48 gol segnati a fronte dei 37 invece subiti.

L’Udinese Primavera invece ha vinto l’ultima partita ma prima arrivava da sei sconfitte consecutive e più in generale ha appena 19 punti in classifica perché il cammino è stato fin qui disastroso, i numeri dopo le prime trentuno giornate ci parlano di cinque vittorie, quattro pareggi e ben ventidue sconfitte, con 25 gol segnati e 57 invece subiti, quindi una differenza reti che è decisamente negativa (-32) per l’Udinese. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Torino Udinese Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Udinese Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Torino Udinese Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

TORINO UDINESE PRIMAVERA: GRANATA SUPER FAVORITI!

Torino Udinese Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 16 maggio 2023, sarà uno dei due anticipi che aprono il programma della trentaduesima giornata del Campionato Primavera 1, in turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Torino Udinese Primavera sarà importante soprattutto per i padroni di casa granata, che arrivano dal pareggio per 2-2 sul campo della Sampdoria e con i loro 56 punti in classifica sono attualmente secondi, posizione preziosissima perché varrebbe la qualificazione immediata per la semifinale dei playoff scudetto.

L’occasione per consolidare questo piazzamento appare davvero ghiottissima, dal momento che il Torino giocherà in casa contro l’Udinese Primavera, tristemente penultima e già retrocessa nella categoria cadetta per la prossima stagione. Nel turno precedente l’Udinese si è preso la soddisfazione di battere 3-1 il fanalino di coda Cesena nel match fra retrocesse, ma oggi il pronostico dovrebbe essere tutto granata. Sarà però il campo a confermare o smentire il pronostico: che cosa ci dirà la diretta di Torino Udinese Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Torino Udinese Primavera. I padroni di casa granata di mister Giuseppe Scurto potrebbero proporre un modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari: Passador in porta; davanti a lui i quattro difensori Dembelé, N’Guessan, Dellavalle e Antolini; in mediana la coppia formata da Ruiz e Ruszel, con Savva esterno destro e Nije sulla corsia mancina; infine il tandem d’attacco granata che sarà formato da Dell’Aquila e Caccavo.

La risposta dell’Udinese Primavera di mister Jani Sturm si potrebbe invece concretizzare nel modulo 3-5-2 con Nwachukwu, Cocetta e Nuredini nella difesa a tre davanti al portiere Di Bartolo; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove potrebbero giocare da destra a sinistra Iob, Castagnaviz, Bassi, Centis e Di Lazzaro; infine il tandem d’attacco potrebbe essere formato da Russo e Lozza per l’Udinese Primavera.











