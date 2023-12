Diretta/ Torino Udinese, streaming video tv: i granata per continuare a fare bene (23 dicembre 2023)

DIRETTA TORINO UDINESE, ARRIVERA’ LA VITTORIA PER I BIANCONERI?

Le diretta Torino Udinese, in programma sabato 23 dicembre alle ore 15:00, racconta della 17esima giornata di Serie A. I granata hanno vissuto fin qui un dicembre positivo con 7 punti conquistati in tre partite ovvero la netta vittoria con l’Atalanta per 3-0, il pareggio a reti bianche col Frosinone e infine l’1-0 targato Zapata contro l’Empoli. Ora la classifica vede il Torino al decimo posto, ma con una vittoria potrebbe seriamente avvicinarsi alle prime sei.

L’Udinese continua a vivere una stagione estenuante con appena un successo in sedici giornate. L’ultima nonché unica vittoria è quella contro il Milan a San Siro, per il resto solo pareggi e sconfitte. Il dicembre bianconero è stato all’insegna dei gol, ma non tanto dei punti. Con il Verona un pareggio pirotecnico per 3-0, seguito dal 4-0 subito dall’Inter a San Siro fino alla più recente ovvero il 2-2 maturato contro l’Udinese.

TORINO UDINESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Torino Udinese sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

TORINO UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Torino Udinese vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Milinkovic-Savic, difesa a tre con i soliti Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Gli esterni saranno Lazaro e Vojvoda con la coppia di mediani composta da Ilic e Ricci. Davanti non si cambia: Vlasic trequartista, Zapata e Sanabria attaccanti.

L’Udinese risponde con l’assetto tattico 3-5-1-1. Tra i pali Silvestri, pacchetto arretrato composto da Perez, Kabasele e Ferreira. Agiranno larghi Ebosele e Kamara che daranno spinta sulle fasce mentre Samardzic, Walace e Lovric avranno il compito di mantenere equilibrio. Pereyra agirà alle spalle di Lucca.

TORINO UDINESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Torino Udinese danno favorita la squadra di casa a 1.67. Secondo bet365, il segno X vale 3.60 mentre il 2 fisso a 5.25.

L'Over 2.5 è molto più alto dell'Under 2.5 essendo rispettivamente a 2.35 e 1.62. Il Gol, entrambe le squadre a segno, è quotato 2.20 mentre il No Gol a 1.62.











