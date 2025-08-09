Diretta Torino Valencia streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei granata (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA TORINO VALENCIA: AMICHEVOLE PER IL TROFEO NARANJA

Il Trofeo Naranja è uno degli appuntamenti più classici del calcio d’estate in Spagna e in questa edizione avrà un tocco italiano: infatti alle ore 21.00 di questa sera, sabato 9 agosto 2025, si giocherà la diretta Valencia Torino, che vedrà quindi i granata come ospiti dei padroni di casa allo stadio Mestalla, classica sede di questo evento.

Calciomercato Torino News/ Tutto su Elmas, possibili manovre in difesa...

Sarà quindi un’amichevole prestigiosa per il Torino di Marco Baroni: molto spesso il Valencia sceglie squadre italiane per giocare l’amichevole per eccellenza della sua estate, ma per i granata sarà la prima volta. In anni recenti, gli esempi da seguire sono le vittorie della Roma nel 2015, dell’Atalanta nel 2017 e dell’Inter nel 2019.

DIRETTA/ Torino Monaco (risultato finale 1-3) video streaming tv: la chiude Golovin (oggi 30 luglio 2025)

In ogni caso sarà anche un test di ottimo livello verso il debutto in Coppa Italia e poi la prima giornata di campionato: il Valencia in casa propria è naturalmente ostacolo duro per chiunque, anche se nella scorsa Liga spagnola non è andato oltre un modesto dodicesimo posto, molto simile all’undicesima piazza del Torino in Serie A.

La diretta Torino Valencia dovrà quindi dare risposte ai granata dopo la sconfitta per 3-1 contro il Monaco nell’altra grande sfida internazionale nell’estate granata, mentre in precedenza Baroni aveva sorriso grazie alla vittoria per 4-1 contro la Cremonese nel primo “assaggio” del prossimo campionato italiano.

Calciomercato Torino News/ Aboukhkal è ufficiale, ma non solo lui. Un bomber verso l'addio (29 Luglio 2025)

DIRETTA TORINO VALENCIA IN STREAMING VIDEO TV

Per un bellissimo sabato sera di calcio, possiamo affidarci alla piattaforma Dazn per la diretta Torino Valencia in tv, dal momento che il Trofeo Naranja sarà visibile questa sera in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VALENCIA

Adesso parliamo delle probabili formazioni per la diretta Torino Valencia, cominciando dalle scelte di Carlos Corberán per i padroni di casa spagnoli. Il Valencia potrebbe scendere in campo secondo il modulo 4-1-4-1: davanti al portiere Agirrezabala ecco la difesa a quattro con Foulquier, Diakhaby, Comert e Gaya; regista basso sarà Pepelu, qualche metro più avanti invece Raba, Lopez, Guerra e Rioja, che giocheranno alle spalle del centravanti Duro.

Spazio adesso alle mosse di mister Marco Baroni, che per questa amichevole blasonata dovrebbe schierare il suo Torino secondo il modulo 4-2-3-1. In porta dovrebbe giocare Paleari; nella difesa granata a quattro spazio a Pedersen, Maripan, Ismajli e Masina, mentre in mediana dovrebbero agire Anjorin e Casadei; sulla trequarti del Torino spazio invece a Lazaro, Vlasic e Gineitis, con Che Adams che dovrebbe essere l’atipica prima punta granata.