DIRETTA/ Torino Venezia video streaming tv: l’ultimo precedente era di novembre 2004

Diamo uno sguardo al bilancio dei precedenti della diretta di Torino Venezia. In casa dei granata la gara si è già disputata in sette occasioni col bilancio che sorprendentemente è a favore dei lagunari con tre vittorie a uno, sono invece tre i pareggi. Tutti i precedenti sono piuttosto remoti se si guarda il calendario, pensare che l’ultima volta che le due squadre si sono viste in Piemonte era il novembre del 2004, militavano in Serie B e la partita terminò col risultato finale di 1-1. Per trovare l’ultima vittoria dei veneti invece si deve tornare al dicembre del 2001 quando nella massima categoria la squadra ospite riuscì a vincere per 1-2.

L’unico successo del Torino in casa contro questo avversario è del 12 settembre del 1999 una gara terminata col risultato finale di 2-1. I granata erano allenati da Emiliano Mondonico mentre sulla panchina dei lagunari c’era un giovanissimo Luciano Spalletti. E dire che gli ospiti erano passati in vantaggio con Valtolina pronti via con Ferrante che pareggiava e Artistico che la ribaltava definitivamente. Come andrà a finire oggi?

DIRETTA TORINO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Venezia sarà garantita su Sky Sport, essendo una delle tre partite visibili anche sulla televisione satellitare, che fornirà tramite Sky Go la diretta streaming video che andrà ad aggiungersi a quella offerta dalla piattaforma DAZN, che come è noto trasmette tutte le partite del massimo campionato di Serie A.

I GRANATA SI RILANCIANO?

Archiviate le sfide di Coppa Italia, si torna a pensare alla Serie A con la diretta Torino Venezia, partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 febbraio, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino. La gara, valida per la 25esima giornata di campionato, sarà di importanza fondamentale per le due formazioni. Il Torino, infatti, occupa al momento metà classifica dopo lo scivolone ad Udine: la squadra di Juric è al decimo posto con 32 punti ma una gara ancora da disputare, contro l’Atalanta. L’obiettivo dei granata è certamente quello di provare a dare il tutto per tutto per conquistare un posto in Europa.

Il Venezia è invece in piena zona retrocessione, con 18 punti in 23 gare dopo la sconfitta contro il Napoli di settimana scorsa. Anche la squadra di Zanetti deve disputare ancora una gara, con la quale potrebbe superare il Cagliari e tornare a respirare, uscendo dalla zona rossa. La gara di sabato sera sarà dunque fondamentale per capire le ambizioni dei due club.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VENEZIA

Sabato sera andrà in scena la diretta della gara tra Torino e Venezia, valida per la 25esima giornata di Serie A. I granata recupereranno Bremer, che torna dopo aver scontato un turno di squalifica. Ancora fuori invece Fares e Belotti. Squalificati, per questo match, Mandragora e Lukic. La formazione del Torino dovrebbe essere la seguente: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. In casa Venezia, invece, indisponibili a causa di problemi fisici Vacca e Kiyine. Non ci saranno a causa di una squalifica Ebuehi e Ceccaroni. Zanetti dovrebbe scegliere la segue formazione: Romero; Ullmann, Svoboda, Caldara, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Nani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come finirà la diretta Torino Venezia? Le quote Snai vedono come più probabile la vittoria del Torino: l’1 è quotato a 1.50. L’X è invece a 4.25 mentre il successo dei lagunari in trasferta è dato a 6,75. Al momento, dunque, Torino dato per favorito, ma nel calcio mai dire mai.



