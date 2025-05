DIRETTA TORINO VENEZIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio di Torino Venezia, ma prima di immergerci nel clima dell’Olimpico Grande Torino facciamo un passo verso le statistiche per capire i trend a cui andremo a incontro in questa partita che vengono fuori dai dati raccolti dal sito della Lega Serie A. I granata sono una delle compagini che sta soffrendo di più il rush finale, nelle ultime tre partite hanno perso la bellezza di 8 punti nonostante il vantaggio iniziale. Il valore più alto in questo campione di partite se prendiamo in esame le restanti 19 squadre.

Spicca solo Adams, capace di segnare ogni 15 tocchi dentro l’area nell’arco dei novanta minuti. Per il Venezia fase di assestamento dove i volti noti in zona gol hanno lasciato il posto ad altri compagni di squadra, è il caso di Busio che nelle ultime cinque partite ha segnato due gol. Sembra proprio una partita da X, e infatti questo risultato viene messo al 32% dai principali bookmakers, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento dove partirà il commento live, ci siamo! TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic, Gineitis; Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli. VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Torino Venezia, dove vedere la partita

La diretta Torino Venezia sarà giocato allo Stadio Olimpico Grande Torino ma per chi non non potrà essere presente sarà possibile comunque seguire la partita grazie a Sky Sport (e Dazn) al canale 251 e la diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Lagunari per salvarsi

Nella trentacinquesima giornata l’anticipo delle 20.45 sarà la diretta Torino Venezia che potrebbe essere decisiva per i lagunari visto che che con Lecce ed Empoli stanno lottando per rimanere nella massima serie, tra tutte sembrano la squadra più in forma nonostante la sconfitta casalinga 0-2 contro il Milan viste le ottime prestazioni nelle partite precedenti e i risultati positivi che hanno portato a casa.

I granata invece non hanno più molto da dire alla competizione visto che ormai sono salvi ma non possono più puntare ad un posto nelle competizioni europee nella prossima stagione, sarà comunque interessante visto che il tecnico lo scorso anno era alla guida degli arancioneroverdi.

Torino Venezia, probabili formazioni

La diretta Torino Venezia vedrà la conferma delle formazioni scese in campo nell’ultima partite e che nonostante le sconfitte hanno messo in grosse difficoltà gli avversari, per Paolo Vanoli gli undici confermati sono quelli del 3-5-2 che hanno perso 2-0 in casa del Napoli, Milinkovic-Savic, Coco, Maripan e Masina in difesa, Pedersen, Casadei, Linetty, Tameze e Biraghi a centrocampo, Adams ed Elmas in attacco. Eusebio Di Francesco dovrà cambiare solo gli infortunati e quindi schiererà un 3-4-2-1 con Radu, Candé, Idzes e Marcandalli, Haps, Busio, Nicolussi Caviglia e Zerbin, Yeboah e Oristanio e Fila.

Diretta Torino Venezia, quote e pronostico finale

Ad essere favoriti per la vittoria nella diretta Torino Venezia sono i granata visto che sono stati una squadra migliore durante tutto l’anno e che sono riusciti a trovare una salvezza tranquilla nonostante i grossi problemi riscontrati con gli infortuni, gli arancioneroverdi poi hanno avuto difficoltà in fase difensiva e quindi i granata potrebbero essere facilitati a trovare il gol. Tra tutti i siti di scommesse ci affidiamo a bet365 che assegna alla vittoria dei piemontesi un valore di 2.20, alla vittoria dei veneti si crede poco tanto che è fissata a 3.75, infine c’è il pareggio che si piazza a metà strada e viene pagato 3.00.