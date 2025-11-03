Diretta Torino Verona Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del posticipo di oggi, lunedì 3 novembre 2025

DIRETTA TORINO VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pronti per la diretta Torino Verona Primavera? Mancano ancora alcuni minuti e allora diamo uno sguardo alla storia di questa partita, parlando almeno dei dieci precedenti più recenti, giocati da lunedì 12 febbraio 2018 in poi. I numeri vedono ancora in vantaggio il Torino con quattro vittorie, l’ultima delle quali però ottenuta dai giovani granata per 2-1 sabato 9 aprile 2022; successivamente ci sono state altre sei sfide e il Verona non ha mai più perso, ottenendo tre vittorie e altrettanti pareggi.

Insomma, il trend è tutto favorevole ai gialloblù veneti, che nello scorso campionato avevano vinto entrambe le partite segnando ben dieci gol: 5-3 casalingo lunedì 16 settembre 2024 all’andata, clamoroso 0-5 in trasferta invece al ritorno domenica 123 febbraio scorso. Insomma, è successo di tutto in questi anni, i padroni di casa sicuramente saranno animati anche dalla voglia di riscatto per rendere ancora più vivace la diretta Torino Verona Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO VERONA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Torino Verona Primavera in tv il riferimento sarà come sempre Sportitalia, quindi potrete scegliere il canale 60 in chiaro oppure sito e app per la diretta streaming video.

MATCH DELICATO PER I GRANATA

La decima giornata si chiuderà alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, lunedì 3 novembre 2025, con la diretta Torino Verona Primavera. I granata giocano in casa e hanno bisogno di punti per risollevarsi dopo una prima parte del Campionato Primavera 1 edizione 2025-2026 francamente complicata per i giovani piemontesi.

Nella scorsa giornata il Torino Primavera ha perso 2-0 sul campo della Roma: trasferta naturalmente difficile, una sconfitta non è di per sé un dramma però è stata la conferma di un percorso fin qui stentato, con appena 7 punti all’attivo dei granata in classifica e di conseguenza il rischio di dover soffrire parecchio per ottenere la salvezza.

Prospettive migliori per il Verona Primavera, sebbene pure gli scaligeri non vincano da tre partite consecutive e settimana scorsa hanno perso contro il Cagliari, restando fermi a quota 12 punti in classifica, con tre vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Tutto in equilibrio, ma la vittoria manca da settembre e allora si spera che le difficoltà siano finite con il mese di ottobre.

Ecco allora che entrambe le squadre cercheranno il riscatto nella diretta Torino Verona Primavera. L’esigenza è certamente più pressante per i granata, perché una vittoria sarebbe fondamentale per cercare di uscire dalla palude dei bassifondi, però anche i gialloblù avrebbero bisogno di una scossa per non rischiare di farsi risucchiare verso il basso…

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VERONA PRIMAVERA

Francesco Baldini dovrà fare a meno dello squalificato Conzato nelle probabili formazioni per la diretta Torino Verona Primavera, i granata dovrebbero schierarsi con il modulo 3-4-2-1 con Carrascosa leader della difesa a tre davanti a Siviero, capitan Acquah perno del centrocampo e davanti i due trequartisti Sabone e Perciun alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Gabellini.

Anche il Verona Primavera di mister Paolo Sammarco avrà uno squalificato importante, cioè il difensore centrale Kurti, che potrebbe essere quindi sostituito da Tagne. Il modulo degli scaligeri è il 3-5-2, capitan Pavanati dovrebbe essere il punto di riferimento nel centrocampo veneto a cinque uomini mentre davanti la coppia d’attacco potrebbe vedere titolari Vermesan e Akalé.