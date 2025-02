DIRETTA TORINO VERONA PRIMAVERA: PER IL RISCATTO!

La diretta Torino Verona Primavera ci accompagna verso una partita che va in scena per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: squadre in campo domenica 23 febbraio alle ore 15:00, a caccia di riscatto dopo un turno infrasettimanale che ha portato più ombre che luci. Il Torino non è riuscito a battere il Bologna terzultimo in classifica: era in trasferta ma è comunque un’occasione persa per una squadra che sembrava poter tornare in lotta per un posto nei playoff e che invece ha iniziato questo fine settimana a -7 dal sesto posto, una distanza che non è colmabile in tempi immediati.

Il Verona invece ha perso in casa contro la Roma, mettendo fine a una serie positiva: l’Hellas ha mostrato di saper lottare anche contro una big del nostro campionato ma si è svegliata decisamente tardi costruendo poco, resta comunque una posizione di classifica buona con un punto in più rispetto all’avversaria di oggi e dunque lo stesso identico scenario di partenza. Forse dunque una delle ultime speranze di playoff nella diretta Torino Verona, per quanto sia prematuro dirlo; intanto noi valutiamo le probabili formazioni del match provando a ipotizzare le scelte di campo da una parte e dall’altra.

TORINO VERONA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spazio al 4-4-2 granata nella diretta Torino Verona Primavera, Felice Tufano punta su Olsson e Mullen come centrali a protezione di Siviero mentre sulle corsie laterali corrono Marchioro a destra e Krzyzanowski a sinistra, per quanto riguarda l’assetto mediano avremo Dalla Vecchia che potrebbe agire con uno tra Simone Rossi, Olinga e il più quotato Ussumane Djaló, Acar e Cacciamani (ma occhio a Zaia e Jatta) accompagnano sulle fasce e davanti Gabellini, bomber della squadra, dovrebbe giocare con Mangiameli o Franzoni.

La risposta di Paolo Sammarco sta in un 3-4-2-1 con Kurti, Popovic e Nwanege a comporre la difesa, poi ecco i laterali che potrebbero essere ancora Nwachukwu e Monticelli, insidiati da Philippe e Battisti, a corredare una zona nevralgica in cui Dalla Riva viene affincato da Peci o Mogentale, qualche dubbio insomma per l’allenatore del Verona Primavera che comunque davanti non dovrebbe rinunciare a Vermesan, supportato alle spalle dai trequartisti Pavanati e Agbonifo.