DIRETTA TORINO VERONA/ Video streaming tv: partita dalla grande tradizione! (Serie A, 2 ottobre 2023)

DIRETTA TORINO VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Torino Verona pone di fronte il tecnico Juric al proprio passato. Torino e Verona si sono affrontate tante volte all’interno della loro storia ma noi vi proponiamo il confronto delle ultime 5 partite giocate. In 2 delle ultime 5 partite giocate, i gol totali della partita sono stati due mentre nelle restanti tre volte, soltanto uno. Una sfida che storicamente meno analizzando le ultime 5 sfide, non presenta molti gol all’attivo, esaltando piuttosto le difese. Nel 2021 il risultato è stato di 1-1: in quel Verona giocavano Dimarco e Zaccagni ed in panchina sedeva proprio Juric, attuale tecnico del Torino.

Gara successiva vinta dal Torino con il gol di Tommaso Pobega. 2022 che presenta un altro successo dei granata, sempre di misura con il risultato di 0-1. Ad andare a segno Brekalo. Nel 2023 queste due formazioni si sono affrontate ben due volte, la prima è terminata col risultato di 1-1 con le reti firmate da Djuric e Miranchuk. La seconda ha visto avere la meglio il Torino trascinato da Vlasic. (Marco Genduso)

DIRETTA TORINO VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Torino e Verona? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 7^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Torino Verona in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TORINO VERONA: DUE OUTSIDER CREDIBILI!

Torino Verona, in diretta lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico – Grande Torino di Torino, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Punti importanti in palio questo tardo pomeriggio per valutare le ambizioni delle formazioni allenate rispettivamente da Ivan Juric e Marco Baroni.

Il Torino ha raccolto 8 punti nelle prime sei giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno Zapata & Co. sono stati sconfitti 2-0 dalla Lazio. Il Verona, invece, è a quota 7 punti, raccolti grazie a due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Due ko di fila per i gialloblu: 1-0 contro il Milan e 0-1 contro l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VERONA

Qualche nodo da sciogliere per Juric e Baroni, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Torino Verona. I granata dovranno fare a meno di Popa, Djidji, Zima e Buongiorno, Juric scegliere il 3-4-1-2: Milinkovic-Savic, Schuurs, Sazonov, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro, Vlasic, Karamoh, Sanabria. Passiamo adesso agli scaligeri, Baroni privo di Braaf, Doig, Cabal, Mboula e Djuric. Gialloblu schierati con il 3-4-2-1: Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Faroni, Hongla, Folorunsho, Lazovic, Ngonge, Duda, Bonazzoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Verona vedono favorita la formazione di Ivan Juric. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria dei granata è a 1,83, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo degli scaligeri è a 4,70. Si profila una gara chiusa: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,25. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.

