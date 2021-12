Diretta Torino Verona/ Streaming video tv: gara di metà classifica (Serie A)

DIRETTA TORINO VERONA: SFIDA DI META’ CLASSIFICA

Torino Verona sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna. La partita in programma domenica 19 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, è valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il Torino è reduce dalla vittoria in campionato sul Bologna, in cui si è imposto con il punteggio di 2-1. La squadra allenata da Ivan Juric è tra le migliori del campionato per rendimento casalingo. Infatti dei 22 punti conquistati, ben 17 sono arrivati tra le mura amiche. I granata occupano la tredicesima posizione in classifica.

Il Verona arriva alla sfida di Torino, dopo la rimonta subita nello scorso turno contro l’Atalanta, terminata con il risultato di 1-2. La squadra di Igor Tudor occupa l’undicesima posizione in classifica con 23 punti, uno in più rispetto ai prossimi avversari. Con l’arrivo del tecnico croato, gli Scaligeri hanno conseguito diversi ottimi risultati, facendo anche vittime illustri. Il Verona ha infatti vinto contro Lazio e Juventus, e pareggiato in nove uomini contro l’all’ora capolista Napoli. Il bilancio delle sfide dello scorso campionato tra le due squadre è in perfetta parità. Infatti sia la gara di andata che quella di ritorno sono terminate in parità, in entrambi i casi il risultato finale è stato di 1-1.

TORINO VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Verona sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO VERONA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Torino Verona, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore granata, Ivan Juric, potrebbe non avere a disposizione il centrale Bremer, al suo posto dovrebbe esserci Buongiorno. Consueto modulo 3-4-2-1, questa la probabile formazione titolare del Torino: Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Praet, Lukic, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

In casa Verona, Igor Tudor dovrebbe confermare gran parte dei protagonisti delle ultime uscite. La sconfitta contro l’Atalanta non cancella quanto di buono fatto dagli Scaligeri. I gialloblù scenderanno in campo con il modulo 3-4-2-1, e questa è la probabile formazione titolare del Verona in vista della gara di Torino: Montipò; Ceccherini, Casale, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Torino Verona di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Leggermente favorito il Torino, con la sua vittoria, associata al segno 1, quotata 2.25. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato a 3.35. Il successo esterno del Verona, abbinato al segno 2, ha una quota di 3.20.



