La diretta Torino Verona è dietro l’angolo, e può anche essere considerata la partita dei grandi ex: parliamo dei due allenatori, sia Paolo Vanoli che Paolo Zanetti hanno motivi speciali nell’affrontare il match. Partiamo dal primo, che nel Verona ha giocato tra il 1995 e il 1998: subito promozione in Serie A, poi immediatamente retrocessione, ma 89 presenze tra campionato e Coppa Italia gli hanno permesso di guadagnare la chiamata del Parma, dove Vanoli si è definitivamente affermato vincendo Coppa Italia, Supercoppa e soprattutto Coppa Uefa, con tanto di gol in finale. Paolo Zanetti è legato al Torino: ci è arrivato a 24 anni, in Serie A aveva già giocato con Vicenza, Empoli e Ascoli.

In granata non sempre è stato performante, è anche retrocesso (nel 2009) ma poi è tornato dopo un anno solare nell’Atalanta, anche se quella squadra avrebbe cambiato tre allenatori e avrebbe dovuto aspettare Giampiero Ventura per la promozione. Adesso due giovani tecnici sono avversari al Bentegodi, dunque leggiamo subito le formazioni ufficiali perché la diretta Torino Verona comincia! TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, S. Ricci; Gineitis, Vlasic, Elmas; C. Adams. Allenatore: Paolo Vanoli VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, D. Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bernede, Bradaric; Mosquera, A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta Torino Verona è visibile in televisione per gli apparecchi abilitati sul canale Zona Dazn 214. E’ dunque necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN per vedere questa partita che sarà anche come sempre trasmessa in streaming sul sito web e tramite l’applicazione.

In campo domenica 6 aprile 2025 dalle ore 15:00 per la diretta Torino Verona. Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino i padroni di casa dovranno fare i conti con una formazione ancora a caccia della certezza matematica di poter giocare in Serie A anche nella prossima stagione. I piemontesi, invece, hanno ben poco da dire al campionato da qui alla sua conclusione essendo adesso in undicesima posizione con trentanove punti, troppo pochi per insediare le squadre che lottano per un piazzamento nelle Coppe Europee ed ormai praticamente certi della salvezza.

Dopo aver pareggiato con la Lazio, i granata vorranno comunque allungare la striscia di risultati utili iniziata cinque partite fa. Chi ha bisogno di vincere è dunque l’Hellas Verona, quattordicesimo con i suoi trenta punti e quindi gli stessi del Como, davanti per gli scontri diretti. Battuta in trasferta l’Udinese prima ed avendo bloccato il Parma con un pari senza reti poi, i gialloblu non vogliono tornare ad assaporare la sconfitta visto che un nuovo passa falso potrebbe risucchiarli nella lotta per non retrocedere dopo esserne quasi usciti.

Mister Vanoli dovrebbe optare verso un 3-4-2-1 con Milinkovic, Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi, Ricci Casadei, Lazaro, Vlasic, Elmas e Adams per i suoi, dovendo rinunciare a Schuurs, Ilkhan, Zapata, Salama e Nije. Stando alle probabili formazioni della diretta Torino Verona, non potendo invece schierare Harroui, Faraoni, Niasse e Suslov poichè ancora fermi ai box, il tecnico Zanetti dovrebbe invece puntare sul 4-3-1-2 con Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Serdar, Bradaric, Duda, Bernede, Tengstedt e Sarr almeno in avvio.

Si prospetta una sfida a senso unico la diretta Torino Verona se teniamo conte delle quote proposte dalle varie agenzie di scommesse. Il risultato finale dovrebe essere appannagio dei granata per esempio secondo Sisal che propone l’1 a solo 1.75. Sul fronte opposto il successo dei gialloblu è dunque un’alternativa poco realistica visto il segno 2 fissato a 4.75. Il pareggio è invece una soluzione più plausibile con l’x che viene quotato a 3.30.