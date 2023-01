Diretta/ Torino Verona streaming video tv: scaligeri sul fondo (Serie A)

DIRETTA TORINO VERONA: JURIC CONTRO IL SUO PASSATO!

Torino Verona, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Scaligeri sul fondo della classifica e reduci da una serie nera di 10 sconfitte consecutive in campionato, la peggiore della storia del sodalizio gialloblu. Marco Zaffaroni è arrivato ad affiancare Bocchetti in panchina con i veneti che non possono perdere altro terreno in classifica.

Il Toro è arrivato alla sosta con una vittoria sfumata all’ultimo secondo in casa della Roma e con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime 5 partite disputate. I granata veleggiano in acque più che tranquille anche se la zona Europa è ancora lontana 6 lunghezze. Il 19 dicembre 2021 il Torino ha vinto di misura, col punteggio di 1-0, l’ultimo precedente interno contro il Verona che non vince in casa dai granata dallo 0-1 del 21 settembre 2014.

TORINO VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Verona non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VERONA

Le probabili formazioni della diretta Torino Verona, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: V. Milinkovic-Savic; Rodriguez, Schuurs, Djidji; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Risponderà il Verona allenato da Salvatore Bocchetti con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Doig, Veloso, Tameze, Faraoni; Verdi, Lasagna; Henry.

TORINO VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

