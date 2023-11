DIRETTA/ Torres Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA TORRES ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Torres e Ancona sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo alcune statistiche di interessanti che potrebbero suscitare interesse a tutti i nostri lettori. Padroni di casa che risultano essere la capolista di questo campionato con ben 27 punti raccolti in 12 sfide giocate. Una media di oltre due punti a partita che certifica la potenza della formazione sarda che quest’anno ha ottenuto 8 vittorie e tre pareggi.

Brilla in attacco il duo formato da Ruocco e Scotto, entrambi autori di quattro reti. Capolista Torres che presenta il terzo miglior attacco del campionato con 17 reti e la migliore difesa con 7 gol subiti. Ancona che in attacco può vantare la presenza di Alberto Spagnoli, anche lui a quota quattro in campionato. La classifica di proietta al decimo posto rientrando per un soffio nel treno che porta ai play off. Il campionato è ancora lungo e bisogna invertire il trend soprattutto in trasferta dove ha ottenuto solamente una vittoria. (Marco Genduso)

TORRES ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Ancona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TORRES ANCONA: ECCO LA CAPOLISTA!

Torres Ancona, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Sardi chiamati a ripartire dopo la prima sconfitta subita nel loro campionato sul campo dell’Entella. Ko al quale si è aggiunta la sconfitta in Coppa Italia sul campo della Juventus U23 nel mezzo della settimana, sfida decisa in favore dei giovani bianconeri ai tempi supplementari da un gol di Comenencia.

L’Ancona, dopo il ritorno di Colavitto in panchina, punta a risalire in classifica e dopo l’ultima vittoria casalinga contro il Perugia la zona play off si è riavvicinata per i marchigiani, che hanno comunque messo in fila 4 risultati utili consecutivi dopo un inizio di campionato incerto. Il 26 marzo scorso è terminato in parità, con il punteggio di 1-1, l’ultimo precedente disputato in casa della Torres tra le due compagini in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Torres Ancona, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno, Siniega, Antonelli, Dametto; Masala, Giorico, Lora, Pelamatti; Ruocco; Diakite, Fischnaller. Risponderà l’Ancona allenato da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Kristoffersen, Cioffi.

TORRES ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











