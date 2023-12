DIRETTA/ Torres Arezzo video streaming tv: ci sono solo 4 incroci in 20 anni (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA TORRES AREZZO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Torres Arezzo evidenzia due formazioni che tra il 2003 e il 2015 si sono affrontate in quattro circostanze. Prima di queste quattro partite le due formazioni si erano già affrontate in 20 occasioni. In totale queste due squadre si sono trovate in una contro l’altra in 24 occasioni con l’ago della bilancia che pende dalle parti dell’equilibrio con ben 12 risultati di pareggio. Le restanti 12 partite hanno visto trionfare in quattro occasioni i sardi mentre in 8 la formazione in maglia granata.

Tra le partite da segnalare quelle giocate in serie C tra il 2003 e il 2004. Le due gare terminarono con due successi nei confronti dei sardi. Dopo 10 anni di attesa le due formazioni tornarono ad affrontarsi nella terza giornata del campionato di serie C girone A del 10 settembre 2014. Pareggio a reti bianche in casa dei granata che poi lasciò spazio al successo dei sardi il 25 gennaio 2015 nella gara di ritorno con la rete di Pasquale Maiorino. (Marco Genduso)

TORRES AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Arezzo sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Arezzo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TORRES AREZZO: I SARDI NON MOLLANO!

Torres Arezzo, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. La Torres si trova attualmente al secondo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 37 punti raccolti in sedici giornate. La squadra di Alfonso Greco sta vivendo una stagione oltre le aspettative, competendo con il Cesena per la vetta della classifica. Dopo essere stati a pari punti con i romagnoli, la Torres ha perso terreno a causa di un inaspettato pareggio contro la Fermana, fanalino di coda (1-1). La difesa dei rossoblù, in particolare, non è apparsa solida come all’inizio della stagione nelle ultime cinque partite, incassando cinque dei dieci gol totali subiti in questo periodo.

L’Arezzo occupa attualmente il tredicesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 19 punti ottenuti in sedici giornate. La squadra di Paolo Indiani arriva a questo match dopo il pareggio casalingo per 1-1 nel derby toscano contro la Lucchese e si trova appena fuori dalla zona playoff. Gli amaranto sono riusciti a bilanciare le prestazioni altalenanti tra le mura amiche con i 10 punti ottenuti nelle otto partite disputate fuori casa, contro i 9 conquistati in casa. Con 25 gol subiti, l’Arezzo è la seconda difesa più perforata del Girone B, alla pari con il Rimini e superata solo dalla Fermana, ultima in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Torres Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Goglino; Zecca, Mastinu, Giorico, Liviero; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Trombini, Montini, Risaliti, Masetti, Lazzarini; Damiani, Foglia; Iori, Guccione, Pattarello; Gucci.

TORRES AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

