Diretta Torres Ascoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita nel girone B di Serie C.

DIRETTA TORRES ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Andiamo a vedere quelle che sono le statistiche che precedono la diretta di Torres Ascoli, il nostro obiettivo infatti è capire dai trend chi riuscirà a portare a casa il risultato grazie a questa rubrica che si preoccupa di analizzare i numeri. La Torres arriva con numeri solidi e da squadra compatta: xG medio 1.20, cinque tiri nello specchio e una percentuale di realizzazione del 14%. L’Ascoli, però, porta in dote statistiche leggermente superiori sul fronte offensivo: xG 1.35, sei conclusioni in porta e un’efficacia del 16%.

Sul piano atletico i sardi si distinguono per una corsa più intensa (112 km a partita, contro i 109 dei marchigiani), ma l’Ascoli riesce spesso a trasformare il possesso in corner (sei di media contro i quattro della Torres). I numeri raccontano una sfida molto equilibrata, che potrebbe decidersi sugli episodi e sull’efficacia nelle due aree. Adesso via al commento live della diretta di Torres Ascoli, il fischio iniziale sta per arrivare. Si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

TORRES ASCOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Come sempre per la Serie C, la diretta Torres Ascoli in tv viene garantita dai canali di Sky Sport, con la diretta streaming video che invece è appannaggio di Now Tv.

GRANDE AVVIO MARCHIGIANO!

Eccoci alla diretta Torres Ascoli, una partita decisamente interessante: squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 27 settembre, siamo nella settima giornata di Serie C 2025-2026 e dunque quattro giorni dopo l’impegno del turno infrasettimanale, che per queste due formazioni ha avuto un esito opposto.

La Torres, straordinaria sorpresa delle ultime due stagioni in cui ha lottato per la promozione, aveva vinto all’esordio ma poi si è fermata: per i sassaresi siamo già arrivati a tre sconfitte per appena 5 punti, martedì la rimonta subita dalla Juventus Next Gen ha giustamente fatto scattare più di un campanello d’allarme.

Vola invece l’Ascoli dopo il 3-0 rifilato al Pineto: i marchigiani sono ancora a un punto dalle capolista Ravenna e Arezzo, ma intanto hanno un record europeo perché nelle prime sei partite di questo campionato sono riusciti a tenere la porta inviolata, segno di straordinaria solidità non solo difensiva.

Su queste premesse la diretta Torres Ascoli potrebbe essere già segnata, ma noi consigliamo sempre di stare attenti alle sorprese e allora la partita del Vanni Sanna è tutta da vivere, noi cominciamo ad entrare nel merito dando lettura di quelle che al momento sono ancora le ipotesi per quanto riguarda le scelte di campo.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES ASCOLI

Petriccione squalificato nella diretta Torres Ascoli, quindi Michele Pazienza cambia il portiere affidandosi a Marano, davanti a lui dovrebbero essere confermati Mercadante, Idda e Biagetti mentre sulle corsie laterali Zambataro e Dumani possono tornare titolari, così come Giorico che in mezzo al campo prenderebbe il posto di Mattia Sala facendo reparto con Brentan. Da valutare anche il trequartista, ma tutto porta a pensare che possa essere Starita; nel reparto avanzato buone notizie da Antonino Musso andato in gol, Di Stefano potrebbe lasciare il posto ad Adama Diakite.

Si affida al 4-2-3-1 Francesco Tomei, con Curado e Nicoletti a protezione di Samuele Vitale e due terzini che potrebbero essere Alagna e Guiebre; a fare da filtro in mezzo al campo ecco Damiani e Milanese con Ndoj che però rappresenta un’alternativa più che valida, poi possiamo citare i ballottaggio Silipo-Del Sole e D’Uffizi-Palazzino per quanto riguarda le corsie esterne sulla trequarti, in attacco l’allenatore dei marchigiani può confermare Rizzo Pinna alle spalle di Gori ricordando però che sia Simone Corazza che Chakir possono regolarmente partire titolari.