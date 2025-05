DIRETTA TORRES ATALANTA U23 (RISULTATO 2-1): TRIPLICE FISCHIO!

Al Vanni Sanna la Torres batte l’Atalanta U23 per 2 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro Varela si vede annullare un gol al 60′ per fallo di Zamparo su Vismara ed il tiro-cross di Zecca viene prolungato da Vismara in maniera decisiva al 64′. La doppietta Varela la concretiza infine al 67′ su lancio di Mastinu. Nel recupero al 90’+3′ Nanni manca il bersaglio in spaccata per il tris. La chiude poi Scheffer al 90’+6′ accorciando per gli ospiti. Questo successo non è sufficiente alla Torres per continuare il percorso nei playoff dopo la sconfitta patita all’andata mentre l’Atalanta U23 si qualifica invece ai quarti di finale. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

TORRES ATALANTA U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Torres Atalanta U23 in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, quindi con Sky Go e Now Tv (sempre su abbonamento) come riferimenti per la diretta streaming video.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Torres e Atalanta U23 è ancora bloccato sull’1 a 0 del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Riccio al posto di Pounga tra le file dell’Atalanta U23, il solito Varela spara sopra la traversa al 48′. I giovani della Dea suonano nuovamente la carica poi al 50′ di testa con Zecca che manda la sfera a lato. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE DEL PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Torres ed Atalanta U23 sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu sprecano di testa con Masala al 27′. Gli ospiti non fanno di meglio con Vlahovic al 28′ e sul fronte opposto Varela manda alto al 31′ prima di propiziare l’autorete di Gyabuaa annullata dal VAR per fuorigioco dello stesso nerazzurro. Sempre Varela va però a segno al 42′ con una bella conclusione dal limite. Al 44′ Antonelli non trova il bis di testa. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DI GARA

In Sardegna la partita tra Torres ed Atalanta U23 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa provano a farsi vedere in avanti calciando però alto con Liviero al 7′. Ecco le formazioni iniziali: TORRES (3-4-1-2) – Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Brentan, Masala, Liviero; Mastinu; Varela, Zamparo A disposizione: Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Dametto, Frau, Scotto, Diakite, Casini, Guiebre, Fischnaller, Fois, Giorico, Zambataro, Nanni, Carboni Allenatore: Alfonso Greco. ATALANTA U23 (3-4-2-1) – Vismara; Bergonzi, Obric, Navarro; Scheffer, Pounga, Gyabuaa, Bernasconi; Cassa, Alessio; Vlahovic A disposizione: Pardel, Dajcar, Tornaghi, Del Lungo, Berto, Masi, De Nipoti, Panada, Vavassori, Comi, Ghislandi, Ceresoli, Artesani, Riccio, Lonardo Allenatore: Francesco Modesto. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi

SI COMINCIA!

La diretta di Torres Atalanta U23 mette a confronto due squadre che, pur simili nei risultati complessivi, si distinguono nettamente per struttura e atteggiamento tattico. I numeri pre-partita rivelano un’Atalanta U23 più verticale e concreta, a fronte di una Torres che ha costruito i suoi successi su un impianto di gioco più compatto ma più vulnerabile nella fase di contenimento. L’Atalanta segna in media 1.88 gol a partita, un dato che la posiziona tra le squadre più prolifiche della categoria, contro l’1.44 della Torres, comunque degno di nota.

Ma il rovescio della medaglia per i sardi è una fase difensiva meno stabile: 1.37 gol subiti a gara, quasi il doppio rispetto agli 1.1 dei nerazzurri, che riescono più spesso a contenere gli avversari e a tenere le redini del gioco nei momenti chiave. La differenza di approccio si vede anche nella lettura delle partite: l’Over 2.5 compare nel 70.73% delle gare della Torres, segno di incontri spesso aperti, con continui ribaltamenti e ritmi alti, mentre l’Atalanta si mantiene su un più equilibrato 56.41%. Simile l’andamento nelle gare con entrambe le squadre a segno: oltre il 70% per i padroni di casa, 51.28% per i bergamaschi, che concedono meno e gestiscono meglio il vantaggio una volta ottenuto. (agg. Gianmarco Mannara)

TORRES ATALANTA U23: IN PALIO SOLO L’ONORE

Risulta molto difficile presentare una partita di ritorno quando l’andata è terminata 7-1: la diretta Torres Atalanta U23, in programma in Sardegna alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 14 maggio 2025, appunto per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, vede di fatto già ammessi al turno successivo i giovani nerazzurri bergamaschi, che domenica si sono imposti con sei gol di scarto sui sardi. Un esito impossibile da immaginare, a maggior ragione se si considera che in stagione regolare la Torres era stata terza nel girone B e l’Atalanta U23 ottava nel gruppo A.

Tutte le previsioni sulla carta sono state spazzate via in una sera, razionalmente la diretta Torres Atalanta U23 oggi metterà in palio solo l’onore, soprattutto per i sardi che devono riscattarsi dopo la disfatta in Lombardia. Per l’Atalanta U23 prosegue invece la grande avventura che per la seconda squadra bergamasca era già passata attraverso due colpi in trasferta a Trento e nel derby con l’AlbinoLeffe. Oggi nella diretta Torres Atalanta U23 c’è solo da chiudere la pratica, ma la giovane Dea comincia a sognare qualcosa di davvero eccezionale…

PROBABILI FORMAZIONI TORRES ATALANTA U23

Diciamola verità, tutto è possibile nelle probabili formazioni per la diretta Torres Atalanta U23. Alfonso Greco potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno: a livello puramente indicativo vi citiamo un 3-4-2-1 con Zaccagno protetto da Dametto, Antonelli e Mercadante nella difesa a tre; a centrocampo da destra a sinistra Zecca, Giorico, Brentan e Guiebre; sulla trequarti Mastinu e Fischnaller in appoggio al centravanti Zamparo.

Dall’altra parte, ci potrebbe essere turnover nell’Atalanta U23 dopo una vittoria così dominante all’andata. Sempre a livello indicativo, quindi, per mister Francesco Modesto buttiamo giù un modulo 3-4-1-2 con Pardel protetto dai tre difensori Berto, Obric e Del Lungo; a centrocampo linea a quattro con Bergonzi, Panada, Gyabuaa e Bernasconi per i giovani nerazzurri; infine il trequartista Cassa alle spalle dei due attaccanti Vavassori e De Nipoti.

PRONOSTICO E QUOTE

Almeno per la partita di ritorno potrebbero essere favoriti i sardi, anche se ribaltare la qualificazione sembra utopia. Le quote Snai per il pronostico sulla diretta Torres Atalanta U23 parlano del segno 1 quotato a 1,90, mentre con il pareggio si toccherebbe quota 3,35 e infine un’altra vittoria dell’Atalanta U23 varrebbe 3,85 volte la posta in palio.