Diretta/ Torres Cesena streaming video tv: i rossoblu ospitano i bianconeri (Serie C)

DIRETTA TORRES CESENA: I TOSCANI VOGLIONO REAGIRE

La diretta di Torres Cesena, match in programma domenica 15 gennaio alle 14:30, racconta di una gara tra due squadre con obiettivi differenti. I rossoblu, attualmente tredicesimi in campionato, sono nel limbo tra la zona retrocessione (+5 dalla sedicesima ovvero playout) e il sogno playoff, distante sette lunghezze. La vittoria esterna con il San Donato ha permesso di respirare in ottica salvezza e di scacciare via il brutto periodo delle tre partite consecutive senza i tre punti.

Il Cesena continua la sua rincorsa verso la Reggiana prima in classifica. Sono cinque i punti che dividono le due compagini mentre la terza classificata, il Gubbio, dista solo due punti. I bianconeri emiliani hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide, pareggiando solamente in casa della Carrarese.

TORRES CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Torres Cesena sarà trasmessa su Eleven Sports, emittente che da diverse stagioni offre tutte le partite dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà dunque visibile solo previo abbonamento, mensile oppure stagionale, oppure acquistando il singolo evento.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Torres Cesena in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato per la visione della sfida valida per la ventiduesima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES CESENA

Le probabili formazioni della diretta Torres Cesena vedono i padroni di casa dar fiducia all’undici iniziale che ha sconfitto il San Donato. Modulo 4-2-3-1 con Garau in porta, difesa composta da Lombardo, Dametto, Pinna e Masala. Gianola mezzala destra, lato opposto di Liviero e Lora in cabina di regia. Lisai sarà con ogni probabilità il trequartista mentre il duo offensivo sarà Diakite, autore di una doppietta lo scorso turno di campionato, e Scappini.

Gli ospiti invece opteranno per il 3-5-2 con Tozzo tra i pali, Ciofi-Prestia-Mercadante il trio difensivo. Centrocampo a cinque con Zecca a destra, Calderoni a sinistra e Brambilla, De Rose e Bianchi ad occupare la zona nevralgica del campo. Tandem Corazza-Ferrante per l’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta tra Torres Cesena vedono favoriti i bianconeri. Secondo Snai, la quota di 2.10 è quella associata al 2 fisso mentre la vittoria della Torres è data a 3.45. Pareggio a 3.1, leggermente inferiore. La possibilità di vedere almeno tre gol è quotata 2.45, poco probabile anche l’esito Gol a 2.10.

