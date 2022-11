Diretta Torres Fiorenzuola/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA TORRES FIORENZUOLA: PARTITA DA “X”

Il turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C – Girone B vede nel programma la diretta di Torres Fiorenzuola, in programma martedì 29 novembre a partire dalle ore 17.30. Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari si affronteranno due squadre che in questo avvio di stagione hanno avuto alti e bassi. I sardi si trovano infatti al dodicesimo posto della classifica a quota 17, mentre i toscani all’ottavo con 25 punti. L’obiettivo è quello di stabilizzarsi in zona play-off.

In occasione dello scorso turno, entrambe hanno ottenuto un pari. Il Torres contro l’Ancona, la Fiorenzuola contro l’Alessandria. In precedenza invece era arrivata una sconfitta, rispettivamente contro Reggiana e Pontedera. La vittoria insomma manca ormai da diverse giornate. Per proseguire la propria corsa ed evitare di farsi scavalcare, in questa occasione, sarà necessario conquistare i tre punti. La sfida si preannuncia avvincente.

TORRES FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Torres Fiorenzuola, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Torres Fiorenzuola esclusivamente in diretta streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La partita sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta di Torres Fiorenzuola risentono di qualche assenza. I padroni di casa non avranno a disposizione lo squalificato Diakite e Lombardo per un problema muscolare. È da considerare inoltre che potrebbero esserci degli acciacchi dal turno precedente. È per questo motivo che i due tecnici potrebbero attuare dei cambiamenti rispetto al recente passato. Il tecnico dei sardi Alfonso Greco opterà comunque per il consueto 4-4-2: Salvato; Heinz, Girgi, Dametto, Antonelli; Lisai, Lora, Masala, Sanat; Gianola, Scappini.

Il tecnico degli ospiti, Luca Tabbiani, è più fortunato: non dovrà fare i conti con particolari assenze, a meno di forfait dell’ultimo minuto. Il consueto 4-3-3 dovrebbe dunque essere confermato: Battaiola, Oddi, Potop, Quaini, Danovaro, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello.

QUOTE TORRES FIORENZUOLA

Le quote della diretta Torres Fiorenzuola, a discapito della classifica, danno per favoriti i sardi: il sostegno del pubblico potrebbe essere determinante. Andiamo a dare un’occhiata a quelle offerte dall’agenzie di scommesse Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.05. Il successo degli ospiti, con il segno 2, invece, si trova a 3.80. Il pari, con il segno X, è infine a 2.90.











