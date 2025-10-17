Serie C, Diretta Torres Forlì, streaming video tv: i due club stanno al momento inseguendo obiettivi diversi tra loro (17 ottobre 2025)

DIRETTA TORRES FORLÌ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche pre partita della diretta di Torres Forlì, in questo modo avremo a che fare con una visione più ampia di quello che succederà nel rettangolo verde. Oltre a capire meglio chi ha le migliori opportunità di portare a casa il risultato. La Torres arriva con il miglior rendimento casalingo del girone: 2,2 xG medi al Vanni Sanna e 7,1 tocchi in area per gara, con un pressing che parte alto: il 42% dei recuperi palla avviene oltre la linea di metà campo.

Il Forlì, invece, costruisce dal basso con calma (55% di possesso medio) ma tende a rallentare il ritmo nella metà campo offensiva: solo 1,3 xG e 3,9 tiri nello specchio di media. Le reti dei sardi arrivano soprattutto nei primi tempi (61% dei gol segnati entro il 45’), mentre il Forlì cresce nei secondi (58% delle reti tra il 60’ e l’85’). Sul piano atletico, equilibrio: 10,5 km percorsi medi per giocatore, ma più falli tattici romagnoli (14,1 contro 11,8). Adesso concentriamoci sul calcio giocato con la diretta di Torres Forlì, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

ROSSOBLU CONTRO BIANCOROSSI

Molto lontane in classifica nonostante siano passate nove giornate. Eppure la diretta Torres Forlì vede i padroni di casa al 17esimo posto con appena 6 punti mentre gli ospiti sono settimi con 13 punti in classifica. Si giocherà venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20:30.

Dopo la vittoria all’esordio contro il Pontedera, la Torres non è più riuscita a fare bottino pieno: cinque sconfitte con Campobasso, Pianese, Juventus U23, Ascoli e Sambenedettese e tre pareggi contro Bra, Ternana e Vis Pesaro.

Il Forlì ha pareggiato una sola gara ovvero l’ultima giornata contro la Ternana per 1-1. Per il resto sono arrivate quattro vittorie contro Ravenna, Sambenedettese, Vis Pesaro e Guidonia oltre alle sconfitte con Arezzo, Gubbio, Rimini e Pontedera.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORRES FORLÌ

La Torres si schiererà con il modulo 3-4-1-2 con Zaccagno in porta, difesa a tre composta da Fabriani, Antonelli e Mercadante. Agiranno a centrocampo Zecca, Sala, Brentan e Scheffer con Lunghi trequartista alle spalle di Musso e Starita.

Il Forlì replicherà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Martelli, protetto dal quartetto Manetti, Pellizzari, Elia e Spinelli. Mezzali titolare Franzolini e De Risio con Menarini in cabina di regia e il tridente offensivo Macrì, Petrelli e Farinelli in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORRES FORLÌ

Il successo della Torres è segnata sulla lavagna dei bookmakers a 2.15 contro i 3.20 i favore del Forlì e il pareggio a 3.10. Over 2.5 a 2.20 e Under alla stessa soglia a 1.55.