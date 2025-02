DIRETTA TORRES GUBBIO (RISULTATO LIVE 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Si chiude il primo tempo della diretta di Torres Gubbio sullo 0-0, con una gara fin qui molto equilibrata e bloccata sul piano tattico. I sardi gestiscono bene il possesso palla, cercando spesso Zamparo come riferimento offensivo, ma senza riuscire a concretizzare le azioni.

Il Gubbio, dopo una fase iniziale di studio, si rende pericoloso con la prima vera occasione del match: Pinna si coordina bene e lascia partire un gran tiro, ma il pallone si stampa clamorosamente sul palo, negando il vantaggio agli umbri.(agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORRES GUBBIO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’avvio di Torres-Gubbio vede i padroni di casa controllare il possesso palla con grande ordine, cercando di costruire azioni ragionate per mettere in difficoltà la difesa avversaria. I sardi trovano spesso Zamparo tra le linee, servendolo con palloni puliti e precisi, ma l’attaccante fatica a trovare lo spazio giusto per concludere a rete.

Il Gubbio, dal canto suo, attende con attenzione e prova a chiudere ogni varco, lasciando pochi spazi agli avversari e cercando di ripartire rapidamente quando riconquista il pallone. Finora, però, nessuna delle due squadre è riuscita a creare una vera occasione da gol. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORRES GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo, manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Torres Gubbio. Ma non siamo ancora pronti per iniziare, visto che i giocatori in campo stanno ancora finendo di riscaldarsi. Questo però ci permette di vedere insieme qualche dato relativo alle due squadre per capire sia i trend delle due compagini ma anche chi potrebbe avere il risultato dalla propria parte. Iniziamo con i sardi che sono una delle formazioni che si passa di più il pallone all’interno di questo girone di Serie C, sono secondi solo per via della stagione pazzesca che sta facendo il Rimini.

Questo ci porta poi a credere che il Gubbio potrebbe soffrire visto che contro squadre che registrano più di 300 passaggi a partita subiscono almeno un gol nell’arco di una partita mentre ne segnano soltanto 0,5. Saranno dunque tre punti facili per la Torres? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Torres Gubbio dove vedremo insieme il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORRES GUBBIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Torres Gubbio di Serie C in streaming su Now oppure su Sky attraverso le applicazioni Now Tv e Sky Go. Puoi vedere questo incontro del girone B pure in televisione se sei iscritto all’emittente satellitare sintonizzandoti sul canale Sky Sport 255.

TORRES GUBBIO, OSPITI A CACCIA DEI PLAYOFF

Caccia al secondo posto nella diretta Torres Gubbio di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15:00. Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari i sardi vogliono continuare a vincere per migliorare l’attuale terzo posto detenuto in classifica con quarantanove punti per scavalcare la Ternana, attualmente distante appena due lunghezze. Ritrovato il successo contro il Sestri Levante dopo un mezzo passo falso rappresentato dal pareggio maturato invece in precedenza contro il Pineto, la compagine allenata dal tecnico Alfonso Greco è determinata a non commettere ulteriori passi falsi.

Gli ospiti però non si daranno certo per vinti in partenza provando piuttosto a tenere lontana il più possibile la zona retrocessione e cercando anzi di entrare nei playoff con i loro trenta punti, al pari di Pontedera ed Ascoli davanti per una migliore differenza reti, in dodicesima posizione. I Lupi arrivano da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro l’Arezzo senza segnare neanche un gol, e non devono certo farsi raggiungere o scavalcare dalle inseguitrici volendo anzi a loro volta compiere un bel balzo in avanti.

TORRES GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torres Gubbio ci lasciano supporre l’impiego del modulo 3-4-2-1 con Zaccagno, Mercadante, Antonelli, Idda, Zambataro, Brentan, Giorico, Guiebre, Zamparo, Varela Djamanca e Fischnaller per i sardi. Anche gli umbri potrebbero presentarsi dall’inizio del match adoperando a loro volta il 3-4-2-1 con Venturi, D’Avino, Rocchi, Tozzuolo, Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, David, Maisto, D’Ursi e Tommasini per eseguire al meglio gli ordini impartiti dal tecnico Fontana.

SCOMMESSA TORRES GUBBIO, LE QUOTE

Una gara a senso unico è quella che ci attende secondo le quote emesse dai bookmakers per la diretta Torres Gubbio. L’1 e cioè il successo dei padroni di casa è praticamente l’unico risultato verosimile per ad esempio Sisal che, come Snai, offre in questo caso appena l’1.50. Il pareggio è un punteggio improbabile ma non impossibile perchè si verifichi e l’x è pagato a 3.70. Il 2, ovvero la vittoria dei Lupi, è invece l’eventualità meno plausibile rispetto alle tre opzioni venendo indicato infatti a 6.25.