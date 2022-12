DIRETTA/ Torres Gubbio video streaming tv: non ci sono precedenti finora

DIRETTA TORRES GUBBIO: TESTA A TESTA

Per la diretta di Torres Gubbio non si può parlare di precedenti, le due squadre infatti non si sono mai affrontate prima di oggi. Sarà dunque una gara inedita che arricchirà gli almanacchi del nostro calcio e la storia della Serie C. Sicuramente a questo match arrivano meglio gli ospiti anche se i padroni di casa sono reduci dalla bella vittoria esterna contro la Carrarese per 1-0. Infatti prima di quella la Torres aveva raccolto appena due punti in quattro gare pareggiando fuori contro Ancona e Rimini e perdendo in casa con Reggiana e Fiorenzuola.

DIRETTA/ Carrarese Torres (risultato finale 0-1) streaming video: decide Scappini!

Decisamente meglio stanno andando le cose per gli ospiti che non solo sono reduci da quattro vittorie di fila ma che in queste gare non hanno subito nemmeno un gol. Sono arrivati il 2-0 contro la Lucchese e il 4-0 con la Vis Pesaro in trasferta e l’1-0 contro San Donato e 2-0 con il Siena tra le mura amiche del Pietro Barbetti. Vedremo cosa ci racconterà questa gara e come aprirà il bilancio tra le due compagini. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Gubbio Siena (risultato finale 2-0): la chiude Toscano, eugubini in vetta

TORRES GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Vis Pesaro Gubbio (risultato finale 0-4): Spina cala il poker!

OSPITI FAVORITI!

Torres Gubbio, in diretta sabato 9 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Gli umbri dopo un momento di flessione con l’ultima prepotente striscia positiva si sono confermati formazione in grado di ambire alla Serie B: quattro vittorie consecutive per gli eugubini che hanno messo in fila i successi contro Lucchese, San Donato, Vis Pesaro e Siena restando a -1 dalla Reggiana capolista e a +4 su Fiorenzuola e Cesena.

La Torres resta a metà classifica, a +5 dalla zona play off con i sardi che inseguono una tranquilla salvezza come obiettivo primario stagionale, dopo il ripescaggio ottenuto dalla Serie D alla fine della scorsa estate. L’ultima vittoria in casa della Carrarese ha sicuramente regalato una scossa positiva alla Torres che nelle precedenti quattro partite disputate in campionato era riuscita a raccogliere solamente 2 punti.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Torres Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Garau, Dametto, Ferrante, ANtonelli; Girgi, Lora, Gianola, Liviero; Ruocco, Diakite, Campagna. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini; Rosaia, Toscano; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA