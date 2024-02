DIRETTA/ Torres Juventus U23 (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA TORRES JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Visto che prima di questa diretta è stata giocata una singola partita tra Torres Juventus U23, vinta 1-0 dai sardi, vediamo insieme invece un confronto economico che fa emergere una disparità significativa nei valori di mercato delle due squadre. La Juventus U23, con un valore totale di 10 milioni di euro, mostra una sostanziale superiorità finanziaria rispetto al Torres, che ha un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. La Juventus U23 può vantare una rosa valutata in modo più elevato, riflettendo forse la provenienza da una delle squadre di calcio più prestigiose al mondo.

Il giocatore più costoso della Juventus U23 è Comenencia, il cui valore di mercato è di 1 milione di euro. Segue l’attaccante Sekulov con un valore di 700 mila euro, contribuendo a consolidare la profondità e la qualità della squadra giovane della Juventus. La squadra ospite presenta un valore complessivo più modesto, ma ciò non necessariamente riflette sulle sue capacità sul campo. Il giocatore più costoso del Torres è Mastinu, acquistato dal Pisa, con un valore di 500mila euro. (agg. Gianmarco Mannara)

TORRES JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Juventus U23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Juventus U23 e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Torres Juventus 23, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. La Torres si posiziona al secondo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 50 punti ottenuti dopo ventiquattro giornate. Nonostante ciò, il sogno della promozione diretta in Serie B sta pian piano svanendo, poiché il Cesena, capolista, si è portato a +9 punti dopo le tre sconfitte subite nelle ultime quattro giornate. Tra queste, nell’ultima partita giocata, la Torres ha subito la prima battuta d’arresto al “Vanni Sanna”, perdendo per 0-1 contro il Sestri Levante in modo decisamente sorprendente. Dopo questi recenti risultati, sarà cruciale ritrovare la vittoria immediatamente davanti ai propri tifosi in questo prossimo match.

La Juventus U23 si trova attualmente al decimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 30 punti ottenuti dopo ventiquattro giornate, alla pari con Lucchese e Arezzo. La squadra guidata da mister Brambilla ha conosciuto un netto miglioramento nell’ultimo periodo, stringendo una serie di sette risultati utili consecutivi. Le ultime due vittorie contro SPAL e Ancona nell’ultimo match hanno permesso ai giovani bianconeri di entrare appena nella zona playoff, migliorando notevolmente la loro situazione in classifica rispetto alla parte finale del girone d’andata, quando si trovavano in zona play out.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Torres Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Daffara; Savona, Stramaccioni, Poli; Comenencia, Hasa, Damiani, Rouhi; Sekulov, Cerri, Guerra.

TORRES JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

