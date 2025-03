DIRETTA TORRES LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeroi della diretta di Torres Legnago Salus? la squadra sarda si presenta con un rendimento nettamente superiore. La Torres ha conquistato il 55.17% delle vittorie, mentre il Legnago si ferma al 17.24%. Anche la media di gol segnati sorride ai padroni di casa, con 1.48 reti a partita contro le 0.79 degli ospiti. Le due squadre sono abbastanza simili nella frequenza di partite con almeno due gol, con il 65.52% di Over 1.5 per entrambe. Tuttavia, la Torres è più incline alle partite con tre o più gol (51.72% contro il 48.28%).

Video Legnago Salus Milan Futuro (2-1)/ Gol e highlights: Oddo non evita l'aggancio! (Serie C, 2 marzo 2025)

La difesa del Legnago mostra maggiori difficoltà, con una media di 1.72 gol subiti a gara rispetto agli 0.9 della Torres. Sul fronte disciplinare, il Legnago ha collezionato più cartellini gialli (83 contro 72) con una media di 2.86 cartellini gialli a partita. La Torres, invece, si dimostra più vivace nella prima frazione di gioco con il 68.97% di partite con almeno un gol nei primi 45 minuti, mentre il Legnago si ferma al 55.17%. Adesso via al prossimo aggiornamento della diretta di Torres Legnago Salus, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Legnago Salus Milan Futuro (risultato finale 2-1): rigore di Bombagi! (Serie C, 2 marzo 2025)

DIRETTA TORRES LEGNAGO SALUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire su Sky o su Now la diretta Torres Legnago Salus del girone B. Connettetevi dunque alle applicazioni ufficiali Sky Go e Now Tv per vedere la partita dall’inizio alla fine. In televisione sarà invece selezionabile sul canale Sky Sport 256.

I SARDI PROVANO A RISCATTARSI

E’ in programma per sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Torres Legnago Salus. Presso l’impianto Vanni Sanna i padroni di casa tenteranno di riscattarsi immediatamente dopo esser stati sconftti sul campo della Ternana nello scorso weekend. I rossoblu non sono stati quindi in grado di accorciare il divario che li separa dalla seconda forza del campionato e sono rimasti in terza posizione con i loro cinquantasei punti, a quattro lunghezze dai rossoverdi e lontani pure cinque punti dal Pescara che li insegue. La trentesima giornata presenta però loro un avversario in netta ripresa.

DIRETTA/ Ternana Torres (risultato finale 3-1): ai rossoverdi il big match! (2 marzo 2025)

Gli ospiti sono infatti sì diciottesimi con ventidue punti, al pari del Milan Futuro, ma sono in serie positiva da tre partite avendo pure vinto le ultime due. I biancoblu sono reduci dal successo conquistato proprio ai danni dei diretti rivali per la salvezza del Milan Under 23, mettendo nel mirino la Spal. Per uscire dalla zona retrocessione la strada da percorrere è ancora parecchio lunga e sono necessari almeno dieci punti solamente per agganciare il Perugia, matematicamente fuori dai playout.

TORRES LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibili cambiamenti sono attesi rispetto al 3-4-2-1 con Zaccagno, Idda, Antonelli, Fabriani, Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre, Fischnaller, Varela e Zamparo visto una settimana fa nelle probabili formazioni della diretta Torres Legnago Salus parlando dei padroni di casa. Chi invece viene da una vittoria è la compagine ospite che potrebbe dunque affidarsi nuovamente al modulo 4-3-1-2 schierando di nuovo dal primo minuto Perucchini, Muteba, Tanco, Noce, Ruggeri, Bombagi, Diaby, Leoncini, Zanetti, Svidercoschi e Bassoricci.

DIRETTA TORRES LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Nonostante i risultati più recenti, è la classifica a condizionare le quote dei bookmakerse per la diretta Torres Legnago Salus. Secondo quanto pagato da Snai, i biancoblu non hanno praticamente chances di aggiudicarsi la posta in palio poichè il 2 viene quotato infatti ad un impressionante 10.00. Chi non vuole rischiare deve quindi puntare sull’1 ed il trionfo dei sardi a 1.25. Una bella suggestione è però rappresentata pure dal pareggio con l’x a 4.75.